Isola dei Famosi, Francesco Benigno cacciato. Il motivo

"A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi". Queste le parole che si leggono nel comunicato stampa pubblicato da Canale 5. Il concorrente, tra gli ultimi arrivati, è durato "meno di un gatto in tangenziale". Non si conosce il motivo preciso dell'eliminazione. Quelllo che è certo, invece, è che il televoto è stato annullato. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati", si legge nella nota Mediaset. Entrato solo 6 giorni fa, Francesco Benigno ha già dovuto lasciare l'Isola. Sicuramente se ne parlerà durante la puntata dell'Isola che va in onda domani 18 aprile.

Chi è Francesco Benigno

Nato il 4 ottobre 1967 a Palermo, Francesco Benigno è cresciuto in Sicilia. Per diversi anni ha lavorato al mercato ortofrutticolo di Palermo. Poi, a un certo punto, il suo destino ha preso una via inaspettata. Era il 1989 quando Benigno, su invito di un amico, si è presentato a un provino per il film "Mery per sempre". Lì è stato notato dal regista Marco Risi, che lo ha scelto per il ruolo di Natale, un personaggio che avrebbe segnato l'inizio della sua carriera nel mondo del cinema.

Quindi ha iniziato a lavoare nel mondo dello spettacolo, trasferendosi a Roma. Negli anni '90, infatti, ha preso parte ad alcuni progetti cinematografici e televisivi. Ma si è anche cimentato nella musica. Poi, per un lungo periodo, si è allontanato dalla tv dedicandosi anche alla politica. Nel 2017, infatti, si è candidato alle elezioni amministrative di Palermo con la lista Centro-desta per Palermo, ma non è stato eletto. Dopo alcuni anni lontano dai riflettori, nel 2024 Francesco Benigno ha fatto il suo ritorno in televisione come concorrente de "L'Isola dei Famosi", entrando durante la seconda puntata insieme al critico d'arte Daniele Radini Tedeschi. Una esperienza brevissima visto che oggi, 17 aprile, è stato cacciato.