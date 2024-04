Isola, Luxuria mostra le immagini della rissa con Francesco Benigno. Il video

Lunedì 29 aprile. Sono passate da poco le 23:30 quando Vladimir Luxuria - conduttrice dell'Isola dei Famosi 2024 - mostra al pubblico di Canale 5 le immagini della famosa rissa di cui tanto si è parlato e che ha portato Francesco Benigno alla squalifica dal programma.

La conduttrice ha esordito così sull'argomento: "Come sapete Francesco Benigno è stato allontanato perché si è reso protagonisti di comportamenti contrari al regolamento che ha firmato ma anche contrari alla civile convivenza. Purtroppo non era la prima volta e in ogni caso, a supporto di questa decisone, ci sono delle immagini . avevamo deciso di non mandarle in onda, vi ricordate? Questa scelta però è stata contestata dal diretto interessato che ha continuato ad attaccare chi lavora nel programma mettendo in discussione onestà e trasparente del gruppo di lavoro e anche la mia. Quindi siamo costretti a mostarle".

Il gesto violento

Quindi Luxuria manda in onda il filmato. Si vedono Francesco Benigno e Artur che bisticciano. Francesco contro Artur: “Hai parlato.. apri tu il cocco. Godi quest’ultima settimana perché sei a casetta. Edoardo, ce l’hai sempre attaccato alle palle”. Artur dice: “Viene a rompere il ca**o, dai basta. Io sono più educato”. Francesco: “Fisichetto, pure secco, non hai preso un pesce. Solo bla bla bla.. sono contentissimo che te ne torni da dove sei venuto. Non hai speranze gioia”. Artur sorride: ” Sei troppo carino, mi fai tenerezza”.

Francesco: “Tu dici le cose alle spalle, aspetti che mi allontano e mi racconti le cose. In Sicilia quelli come te si chiamano quaquaraqua. Se i giovani seguissero le tue orme sarebbero dei coglionc***i. Non vali niente e vuoi dire alle persone cosa fare. E ti strofini dagli altri perché da solo cosa vali? Non lo permette, sei maleducato. Sei un cafone nato e così rimarrai per tuta l’isola, e ti ho fatto meritare questa clip. Sei il finto fighettino. Appena mi dicono che mi giro e che fai i gesti, non ce l’hai le palle**ne giusto. Non dirmi vai vai vai”.

Artur mette la mano davanti e lui gliela toglie. Sta per scoppiare una rissa. Francesco perde le staffe: “Sei un coso inutile. Non mi mettere più la mano davanti”. Quindi prende un bastone da terra: "Ora glielo do”. Intervengono gli altri.

Le parole di Luxuria e il video

Tornati in studio, la presentatrice commenta: ”È chiaro che nella convivenza tra persone n questi contesti posson nascere momenti di stress ma nulla, nessuna provocazione può giustificare un tale livello di violenza verbale e fisica, come quello di impugnare il bastone e mettere le mani al collo. Il programma che vorremmo fare non è questo. Oggi vorremmo chiudere qui la questione una volta per tutte. Sono comportamenti su cui non bisogna spender e un minuto più oltre a quello necessario. Ma io un altro minuto voglio dedicarlo , mi rivolgo a Francesco: so che mi stai guardando. Sai quanto io ci tenessi alla tua presenza. Ero stata presa dalla storia delle tua infanzia, tutte le tue difficoltà".

Infine la conduttrice conclude: "L’Isola aveva bisogno di te. Tu in questi giorni mi hai anche presa in giro invece io voglio darti una raccomandazione da amica: cerca di andare in fondo alle ragioni della tua aggressività: auguri sinceri”.