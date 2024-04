Furto all'Isola: nessun naufrago confessa e arriva il provvedimento. Il video

In alto il video con la discussione

L'Isola dei Famosi 2024 si tinge di giallo. Già dalla scorsa puntata si era parlato di un "furto". A tirare fuori l'argomento era state Greta. C'è stato un furto di cibo sull'Isola. Nella fattispecie qualcuno ha rubato il cibo a un cameraman. La produzione ha chiesto ai naufraghi di dire chi è stato, ma nessuno ha voluto parlare. Ora ci sono delle conseguenze per tutti.

"Quelli che devono patire la fame non sono i cameramen ma i naufraghi - ha detto Luxuria -. Se n'è discusso molto. Noi non vogliamo fare un processo ma fare chiarezza, soprattutto dopo le parole di Greta. Abbiamo fatto delle verifiche. Guardate questa foto: si tratta di uno scatto notturno. Questo è un cestino da pranzo dei cameramen, che in realtà non doveva trovarsi lì perché è il luogo dove i naufraghi fanno i loro bisogno". Ancora Luxuria: "Questo cestino è vuoto, vuol dire che ne hanno apprezzato il contenuto. Alcuni naufraghi, come Pietro, hanno confessato però ci sono anche altri sospetti".

Nessuno confessa: arriva il provvedimento

La conduttrice si collega con tutti i naufraghi. Khady è al centro delle polemiche: "Chi si è avvelenato è perché non l'ha ricevuto. Di fronte alla fame, credo ci siano altre scorrettezze". Matilde Brandi esorta chi ha compiusto il gesto, a dirlo: "Bisogna essere onesti". "Chi ha il coraggio?", domanda Luxuria. Poi insiste: "Chi ha preso questo cestino, vuol dirlo sì o no?". Silenzio. Nessuno confessa e allora la responsabilità dell’infrazione ricade su tutti: “Quanto tornerete alla vostra playa troverete il fuoco spento. Così per noi questo capitolo è chiuso, mi dispiace”, le parole di Vladimir Luxuria. “Non è giusto”, dice Matilde piangendo. Peron si rivolge a Khady: “Ieri ho compiuto gli anni, avevo solo 4 persone a cui dare la torta e l’ho data anche a te”. La ragazza replica: “Certi gesti si fanno per paraculaggine”. “Io non sono come te”, ribatte Peron.