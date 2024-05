Isola, Khady rivela: "Cosa mi hanno detto su Sonia Bruganelli". Lei sbotta (video)

In alto il video con il confronto tra Greta e gli altri naufraghi

A quasi un mese dalla prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024, finalmente ci sono le prime dinamiche. A movimentarle, in particolar modo, Greta e Rosy. Le due naufraghe proprio non si sopportano. Ma non solo loro due, anche Khady di certo non le manda a dire. Proprio stasera, durante la puntata che sta andando in onda su Canale 5, Khady si è lasciata andare a una frase che ha fatto arrabbiare Sonia.

La frase di Khady

Greta in questi giorni è stata inquadrata come “la segretaria” di Samuel e che sta lì “a fare calendari”. Bruganelli la protegge: “Greta, si chiama carisma. Tu ce l’hai e gli altri probabilmente no”, afferma l'opinionista. Ma Dario Maltese la pensa diversamente: “Però se lei si presenta così ligia alle regole.. a me non è sembrata così tanto limpida”. “Vedi Greta? Ti attaccano anche dallo studio. Che rispondi?”, la incalza Luxuria. Lei: "Sono stata anche male, ho meno energie. Per il riso sono sempre la prima a prenderlo? Sì, magari prima degli altri ma.. che abbia mangiato il cocco ci sta. Per tutta la settimana non mangerò il cocco, me lo auto tolgo”.

A un certo punto si è sentito Khady che diceva: "Dì intanto che la conosce e per questo la difende". Khady stava parlando con Rosy, riallacciandosi a una lite di quel momento tra Rosy e Greta. Rosy replica sostenendo di non averlo mai detto, ma Sonia Bruganelli prima ascolta e poi replica.

La reazione di Sonia

Trascorrono pochi secondi e Sonia Bruganelli prende la parola: “Khady questa stupidaggine potevi evitartela". Poi aggiunge: "Hai detto una cosa che è di una banalità.. che siccome conosco Greta io la difendo. Non è così- Quando c’è stato di dare una mano io l’ho fatto. Secondo me una signora che arriva dopo due settimane e si permette di dire che Greta è stanca e fa lo spettacolino, è divertente ma poi.. bisogna essere obiettivi”.