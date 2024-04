Isola dei Famosi, le reazioni di Ilary Blasi e Alvin alle parole di Luxuria

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è ripartita con la conduzione di Vladimir Luxuria, al suo debutto al timone del reality che l'ha vista come concorrente e vincitrice, inviata e opinionista. Tanta l'emozione nell'esordio del programma, partito con i saluti al pubblico e un pensiero speciale rivolto a chi in passato ha condiviso con lei questa esperienza. "Prima di tutto io voglio salutare tutti coloro che mi hanno preceduto: Simona Ventura, con lei ho fatto la naufraga nel 2008. Un bacio a Nicola Savino: con lui sono stata inviata. Un abbraccio grande ad Alessia Marcuzzi che mi ha fatto fare l’opinionista" ha esordito la conduttrice ricordando i protagonisti di storiche edizioni. Poi il riferimento è andato a chi solo un anno fa era parte integrante del programma, ovvero Alvin e Ilary Blasi, uno inviato dall'Honduras (ora sostituito da Eleonoire Casalegno) e l'altra timoniera del reality. "E, dulcis in fundo, la mia amica... Ieri ci siamo sentite e so che stai lì divanata, grazie delle belle parole che mi hai detto, ciao Ilary, ciao!".

Tuttavia, all'affettuoso saluto di Vladi sono seguite reazioni differenti da parte dei due destinatari. Se, infatti, Alvin ha ricondiviso sul suo profilo Instagram il momento a lui dedicato durante la diretta dell'Isola, nessun accenno è arrivato pubblicamente dalla ex conduttrice Ilary Blasi che pure in altre occasioni non aveva mancato di manifestare le sue "buone abitudini televisive" con i programmi della concorrenza. Al momento non è dato sapere quale sia il futuro lavorativo di Ilary Blasi in Mediaset. La certezza, stando alle parole di Pier Silvio Berlusconi, è che resta un volto di Canale 5. Per lei si starebbe pensando alla conduzione di Battiti Live nel caso la trasmissione passasse da Italia 1 alla rete ammiraglia, ma per ora non ci sono ulteriori comunicazioni.