Isola, grida di terrore durante la prova leader: intervengono i soccorsi (video)

Momenti di grande paura all'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. Dario Maltese e Sonia Bruganelli sono gli opinionisti mentre l'inviata in Honduras è Elenoire Casalegno. Proprio lì, in Honduras, è accaduto qualcosa di inaspettato e pauroso (ma fortunatemente non si è rivelato così grave come si poteva pensare).

A un certo punto, infatti, al fine di eleggere il leader della settimana, Aras e Khady si sono scontrati durante la prova del "girrarosto" o della "centrifuga". Una prova ben conosciuta all'Isola, ma che si è rivelata pericolosa. I due concorrenti, infatti, si trovavano suduti su un asse con mani e piedi da tenere ben saldi. Con ritmi e velocità in continuo cambiamento, i concorrenti girano sotto sopra. Chi rimane in equilibrio il maggior tempo possibile, vince e diventa il leader. Entrambi hanno un casco di protezione in testa.

L'incidente

A un certo punto, dopo circa 2 minuti e 24, si è sentito Khady gridare: "Ahia ahia". "Fermi, fermi, fermi", interviene prontamente l'inviata. Grida di terrore, la concorrente è spaventata e sente dolore. Stacco del collegamento video, Dario Maltese si copre il viso con le mani. C'è preoccupazione anche nel volto della conduttrice.

Immediati i socccorsi. "Slegatela il prima possibile - dice la conduttrice -. Sono legati i capelli, stiamo seguendo.. mi informano che stiamo staccando i capelli che le tiravano e facevano male". Luxuria va a rassciurare il fratello di Khady, poi aggiunge: "Ora è andata dal dottore solo per un controllo". "Volevo rassicurare i familiari di Khady che per fortuna non è nulla di grave, chiaramente lo spavento è stato tanto. Sono in corso gli accertamenti".

Le parole della conduttrice

Infine Khady ha fatto ritorno sulla spiaggia, spiegando di aver temuto per il proprio collo ma per fortuna ci ha rimesso solo con qualche ciocca di capello. Insomma, una grande paura ma fortunatemente la naufraga sta bene e, per il gesto nobile di Aras, è automaticamente lei la nuova leader della settimana. Alla naufarga è stata data anche la possibilità di parlare con il fratelllo in studio, per rassicurarlo e al contempo rasserenarsi ascoltando una voce familiare. "Scusate, lo so che questa prova l'abbiamo fatta tante volte questa prova ma finché ci sono io chiedo di non farla più, ok? Anche se so che si lavora in sicurezza, lo so", conclude la presentatrice di Canale 5.