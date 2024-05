Isola, infortunio poco prima della diretta: come sta Sonia Bruganelli

Mercoledì 29 maggio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Vladimir Luxuria, vede nel ruolo di opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Quest'ultima, suo malgrado, è stata la protagonistai di un piccolo infortunio poco prima della diretta. A documentarlo è stata lei stessa sui social.

Le parole di Luxuria

Per chi non lo sapesse, è stata la stessa Luxuria a rivelare di quanto accaduto a Sonia in precedenza. Mentre Matilde Brandi si stava recando in zona nomination, infatti, è caduta. A quel punto la presentatrice ha detto: "Anche Sonia è caduta". "Siamo vecchie. Dobbiamo starcene a casa", ha detto ironicamente l'opinionista.

Cos'è accaduto a Sonia Bruganelli

Dapprima uno scatto sdraiata sul divano con il ghiaccio sopra. Poi, nel camerino, insieme allo staff: "Chiedo a fisioterapisti e osteopati e stiamo facendo la cosa giusta", dice Sonia Bruganelli riprendendo alcuni membri del suo team mentre le avvolgono la caviglia in un sacchetto trasparente diviso in più parti. "Davide non è molto convinto, però per rispetto all'anzianità, non dice nulla", afferma Bruganelli riprendendo Davide Bonolis, uno dei quattro figli avuti dall'ormai ex marito Paolo Bonolis. Non si sa come sia caduta e cose le abbia casuato tutto ciò. Ad ogni modo, Bruganelli è in puntata e sembra che, fortunatamente, stia bene.