Isola, nomination seconda puntata 11 aprile: nomi e motivazioni

L'Isola dei Famosi 2024 - con Vladimir Luxuria alla conduzione - ha ormai preso il via. Le dinamiche sono già decollate. Non tutte, certo, ma per quanto riguarda i litigi sì. Specialmente Artur è stato al centro di alcune discussioni. Non a caso il modello ucraino è stato il concorrente più nominato durane la scorsa puntata, la prima. E questa volta? Chi sono stati i più nominati durante la puntata del reality andata in onda tra l'11 il 12 aprile 2024? I nomi e le motivazioni.

I nominati dell'Isola dei Famosi

Edoardo Franco nomina Khady: “Con tutti i concorrenti che hanno iniziato con me ho un buon rapporto, quindi nomino lei che conosco meno”.

Maitè nomina Khady: “Perché non è andata bene la prova apnea? Mentre ero giù, mi è venuti un rutto. Ve lo giuro. Lo so, è ridicolo. Comunque nomino lei perché ci ho parlato poco”.

Joe Bastianich nomina Artur: “I motivi son abbastanza ovvi”.

Peppe il pescivendolo nomina Samuel: “devo dire la verità: non ce l’ho con nessuno”.

Valentina nomina Khady: “Non la conosco bene, magari potrò ricredermi ma oggi la voto”.

Khady nomina Samuel: “Rimango fedela alla nomination di lunedì”.

Samuel nomina Joe: “Vado sul sicuro. Come ti dicevo, molti sono nuovi e ancora devo conoscerli. So che lui è forte in nomination”.

Artur nomina Peppe: “Abbiamo ancora molta strada da fare, ma intanto nomino lui perché è quello cheho conosciuto meno. I litigi con gli altri? Fa parte della convivenza”.

Luce nomina Edoardo: “Questo è un voto strategico, me lo concedo. Non voglio nominare una donna, ho fatto dei pensieri. Se devo vedere una sfida, forse questa è ua persona che mi permette di andare avanti nel gioco. Lascio tutto nelle mani di Dio”.

La contessa nomina Samuel: “Non potevo nominare gli altri non vip. Oggi nomino lui perché, anche oggi, non ci ho parlato tanto”.

Marina nomina Joe: “Come imprenditore lo stimo ma, come persona, non è un collante. Lui si isola moltissimo, sta sempre molto per sé, tranne quando lui decide di farci fare delle riunioni”.

Matilde nomina Khday: “Questa è una strategia, è la meno forte”.

Pietro nomina Samuel:”Trovo stupide le nomination, comunque lo voto perché mi sta meno simpatico a pelle. Lo so che è poco poetico ma non ho molto da dire”.

Luce (Selen), Khady e Samuel vanno in nomination. A loro si aggiunge il nominato da parte del leader, Edoardo Stoppa. Chi ha scelto? Beppe. Lunedì prossimo avremo il primo eliminato.