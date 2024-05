Isola, anticipazioni stasera 26 maggio: televoto, nomination e chi si taglierà i capelli a zero

Torna questa sera, domenica 26 maggio 2024, L'Isola dei Famosi con una nuova puntata in onda in prima serata su Canale5 pronto a regalare emozioni, lasciare a bocca aperta e intrattenere con prove estreme, litigi tra naufraghi e racconti commoventi a cuore aperto. Arriva una nuova puntata del programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia dove a commentare, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, ci saranno i consueti opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras, Elenoire Casalegno.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire tutto quello che dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata de L'isola.

Chi sarà eliminato

In nomination per l'eliminazione ci sono Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco a un passo del traguardo? A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

"Un naufrago dovrà tagliarsi i capelli a zero"

Questa sera uno dei naufraghi dovrà affrontare un grande sacrificio: tagliarsi i capelli a zero per poter regalare una enorme ricompensa ai suoi compagni di viaggio.

Negli ultimi giorni il rapporto tra Khady e Artur sembra essersi incrinato. Nel corso della puntata i due avranno modo di confrontarsi. Riusciranno ad appianare le divergenze e a chiarirsi?

Infine, spazio alle nuove nomination.

"L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda mercoledì 29 maggio