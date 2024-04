Isola, riassunto 11 aprile: nuova regola, due casi Covid, naufraga lascia il gioco, leader, nominati

Giovedì 11 aprile su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Qui di seguito un sintetico riassunto di ciò che è accaduto durante la puntata in prima serata.

La nuova regola dell'Isola

Innanzitutto si parte con la sfida del televoto: ci sono Luce, Samuel, Joe e Artùr. Tutti e 4 si sfidato e alla fine si salvano Artur e Luce. La coppia si sfida nuovamente con la prova apnea, vinta dal modello ucraino. Luce (Selen) rischia quindi l'eliminazione. Tra l'altro quest'anno c'è una nuova regola: “Quest’anno le cose cambiano. Non ci saranno seconde possibilità. Non ci sono altre isole né seconde chance”, annuncia Luxuria.

La frase di Sonia Bruganelli

Ci si collega con i quattro non vip che presto si uniranno a tutti altri concorrenti. Prima, però, c'è l'occasione per farli parlare e farsi conoscere ancora meglio. Pietro - il "poeta" - ci riesce molto bene. Proprio su di lui nasce un siparietto simpatico con Sonia Bruganelli protagonista.

Due nuovi naufraghi vip

Il cast si arricchisce subito di due nuovi ingressi (vip). Ecco di chi si tratta e cosa hanno detto durante le loro videopresentazioni.

Francesca Bergesio deve abbandonare l'Isola dei Famosi: l'infortunio

Purtroppo c'è già una concorrente che deve lasciare il gioco. Il motivo? Problemi di salute. Nella fattispecie un incidente che l'è capitato durante la primissima puntata e di cui ora paga le conseguenze. Lei è Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, che si è presentata in Palapa con tanto di stampelle e gamba completamente fasciata (o ingessata addirittura).

Lei piange disperata. Luxuria: “Fatemi parlare un attimo con francesca. Mi senti? Ascoltami bene: ci siamo parlate prima che tu partissi. Mi dispaice moltissimo però questo non è un ritiro. Davanti a questioni di salute.. ti vediamo infortunata. Ci saranno tante altre mille occasioni. Ma purtroppo devo dirti che per te l’Isola finisce qui”. Lei allora: "Ho toccato il fondo, spero di non poterci essere una rinascita. Ero partita da casa con tante paure, già essere stata qua è stata una piccola vittoria. Mi sono trovata molto bene con gli altri”. “Si cade ma ci si rialza sempre”, dice Elenoire incoraggiandola.

Chi è il leader della settimana

Prova leader. Dapprima si scontrano gli uomini e poi le donne. Per i primi vince Edoardo Stoppa, per le seconde Valentina Vezzali. Gli altri naufraghi decidono che il leader sarà proprio Edoardo.

Due concorrenti con il Covid: chi sono

Inaspettatemente si è tornati a parlare di Covid. Il motivo? Due naufraghi sono stati contagiati. "Voglio collegarmi con Aras e Greta per tranquillizzare i familari e il pubblico a casa - dice la conduttrice -. Ditemi subito come state". "Stiamo bene tutti e due. Abbiamo il Covid ma siamo asintomatici. Siamo agguerriti e vorremmo tornare ma bisogna aspettare il protocollo. Speriamo di negativizzarci il prima possibile". La presentatrice: "Non demoralizzatevi. Questo è solo un stop momentaneo, noi non vediamo l’ora di rivedervi. Come succede in alcuni film, sembra che a un certo punto l’eroe non ce la faccia ma alla fine ce la farà".

Le nomination

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 15 aprile, dalle 21:30 circa su Canale 5.