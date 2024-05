Isola, Sonia Bruganelli contro Artur: "Taci. Che ca***o vuol dire?". Il video

In alto il video con lo scontro tra Sonia e Artur

Dopo circa un'ora dall'inizio della puntata dell'Isola dei Famosi - in onda oggi 29 maggio su Canale 5 - viene mandato in onda un video con Artur protagonista. Il concorrente, infatti, è finito "nel mirino" dei naufraghi. Qualcuno lo ha ironicaemente etichettato come "parahondureno".

Lo accusano di fare poco per gli altri. E di quel poco che fa se ne vanta in modo - a loro dire - spropositato. "Fa il gradasso", tuona Edoardo Stoppa. "Sembra che vi dà fastidio che io pesco, ma lo facco per tutti noi", dice Artur. "Tutti facciamo tutti per tutti, altrimenti che senso ha?", replica Samuel. "È un po' comodino, la legna non la prende, il resto non lo fa", afferma Matilde. Samuel Peron pensa lo stesso.

Lo scontro tra Sonia e Artur

Si torna in studio e Sonia Bruganelli, una delle opinioniste del programma, storce il naso. Poi commenta: "Guarda devo dire che effettivamente Matilde e Samuel hanno ragione. Artur ha capito che deve piaere al pubblico da casa e quindi è molto provocatorio quando le telecanere non ci sono. Li fa arrivare pieni e poi fa la vittima. Questo è un meccanismo classico di Artur da quando è arrivato. Mentre gli altri hanno una professione che li porta a voler essere belli, a dare degli esempi. Lui è entrato per vincere con il suo fisico perché viene da un reality".

Artur: "Mi hanno puntato dall'inizio, ogni settimana mi nomino". "Sarebbe bello vederti pescare, prendere la legna", dice Dario Maltese. Sonia non le manda a dire: "Ma non sarebbe lui, sarebbe una fiction". Artur perde le staffe: "Ma che ne sai tu?". "Tu dalla prima puntata si entrato spocchioso e arrogante - dice Sonia -. Poi ti sei reso conto che non andava e hai cercato di cambiare. Ora non fare finta che non sia così". "Se agli altri non va bene, facessero in altro modo. Io sono fatto così, se mi recano contro il problema è loro", dice Artur.

"Taci", "Tesoro non ne ho bisogno"

Si passa alla prima fase delle nomination. Artur nomina Karina e poi dice: "Volevo dire a Sonia..". "No meglio che taci, non dire niente. Peggiori la situazione. Parla con Dario", lo interrompe lei". Aartur annuisce, con disappunto. Poi aggiunge: "Lei continua a dire che io ho già fatto un realiy, ma mica è così facile". Sonia: "Tesoro io non ne ho bisogno, ognugno ha il suo ruolo. Che cavolo vuol dire? Non lo metto in dubbio che non sia facile man ci dire che sei sponteaneo e ti affezioni, non è vero. Ora hai nominato Karina".