Isola, Iva Zanicchi fa una sorpresa a Samuel ma lui indugia: "Non mi riconosci?". Il video

La sorpresa di Iva Zanicchi a Samuel Peron

Domenica 2 giugno, su Canale 5 va in onda la semifinale dell'Isola dei Famosi. Tra le sorprese della serata, c'è quella di Iva Zanicchi a Samuel Peron. I due si sono conosciuti durante l'edizione dei Ballando con le Stelle andata in onda nel 2022. Proprio nel momento in cui Samuel era sotto accusa poiché definito dai compagni di viaggio "pesantone", Zanicchi è intervenuta, cercando di sostenerlo.

Le parole di Iva Zanicchi

Già durante la puntata, Iva Zanicchi - presente nello studio milanese di Mediaset - era intervenuta più volte. Ma poi, a un certo punto, è stato aperto il collegamento con la playa. Quindi la nota cantante ha avuto l'opportunità di parlare direttamente con Samuel Peron.

"Ciao Samuel, sono Iva", esordisce lei. Ma Samuel indugia, sembra non capire. Forse non l'ha riconosciuta oppure l'audio è arrivato in ritardo. Allora Zanicchi di nuovo: "Ma che fai non mi riconosci?". Queste le parole d'elogio di Iva Zanicchi per Samuel Peron, il quale l'ha ringraziata: "Amore mio come stai? Ti ho pensata tanto.. guarda veramente. Ho detto: 'Quando tornerò la devo chiamare'".

Io ti ho seguito, e che facevo? Mangiavo. Tu poverino sei uno scheletro, sei tutto naso. Io voglio dire una cosa: quest’uomo è più di un uomo, è una persona onesta, professionista. E ci siamo divertiti tanto: sei un vero uomo, onesto e per bene". Zanicchi: "Lui pensava di fare di me una ballerina, lui ha perso più chili lì che all'Isola. Se lui era pesante? Sì, un po' pesante lo è. Ma no, Samuel, mi hanno frainteso. Ho detto che sei meticoloso e professionista".