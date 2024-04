Isola, Joe Bastianich su tutte le furie: "Mi fa veramente schifo". Cos'è accaduto

Lunedì 29 aprile, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Soniua Bruganelli opinionisti. L'inviata in Honduras è Elenoire Casalegno. Fin dall'inizio della puntata la conduttrice spiega che questa puntata servirà a mettere alcune cose in chiaro. Un approccio più duro del solito, forse dettato anche da una nuova strategia comunicativa, più impattante e agguerrita. Si inizia, infatti, subito con una polemica, quella relativa ai presunti spray anti-mosquitos rubati da Artur Dainese.

Lo sfogo di Joe Bastianich

Joe Bastianich, arrabbiato, commenta: "Guarda, io sono qui e ogni cosa che faccio la faccio per tutti. Quando un leader ruba qualcosa di altri concorrenti, dev’essere eliminato. Mi fa schifo questa roba. Tu (Artur, ndr) sei una persona di basso livello e tu hai fatto questo con due contenitori anti mosquitos e questo mi fa veramente schifo”. Artur interviene: “Mi fa ridere questo discorso, da leader a criminale è un attimo. Io non ho mai rubato. Io la prima settimana l’ho messo in borsa e l’ho detto. L’altro lo avevo con me perché Aras qualche giorno me lo aveva chiesto. Basta, tutto qua. Io non ho rubato niente a nessuno”.

“Essere qui è un privilegio, questa cosa non è nello spirito dell’Isola”, replica Joe. Quindi interviene Sonia Bruganelli: “Ma dove sta scritto che bisogna giocare in squadra? Che Artur abbia preso qualcosa ok ma che voi diciate che lui abbia rubato.. a me fa pensare che ci sia una volontà di sottolineare alcune cose”. Insomma, secondo l'opinionista l'Isola la vincerà solo una persona e tutte queste regole imposte in ottica collettiva non sono così autentiche.