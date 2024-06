Isola, naufraga ha sempre indossato la parrucca. Chi è

Si è conclusa ieri 5 giugno la 18esima edizione dell'Isola dei Famosi. Un'edizione, non è certo un mistero, non proprio fortunatissima. Dati di ascolto molto bassi, una conduzione debole e un cast privo di storie (ma soprattutto di veri famosi). Ad ogni modo "anche questa è andata", sicuramente ora l'azienda e il gruppo di autori del programma dovranno sedersi attorno a un tavolo per un bilancio e per capire bene cosa fare la prossima stagione televisiva. Riproporre il reality ma cambiando gruppo di lavoro oppure fermarsi e lasciare spazio all'altro reality (quello molto famoso che dovrebbe ritornare in tv dopo anni)?

Chi era la concorrente che indossava la parrucca all'Isola dei Famosi

Per il momento, comunque, è meglio staccare e poi tornare a ragionarci a mente fredda. Quello che rimane, adesso, è il "chiacchiericcio" tipico del post reality. Indiscrezioni, rivelazioni, verità che vengono a galla quando il clima è più disteso e i riflettori sono spenti. E tra i pettegolezzi del momento ce n'è uno che riguarda una naufraga che, scrivono alcuni disit di gossip, avrebbe indossato la parruca. Chi è?

Si tratta di Khady Gueye, la modella entrata come "non vip" e riuscita a ritagliarsi un ruolo all'interno del reality. Proprio lei ieri sera, poco prima della diretta, ha pubblicato delle Instagram stories dal camerino durante il momento acconciatura. "Sono tornata con i capelli neri mossi - ha detto -. Il rosa mi ha divertito tantissimo e mi ha dato la possibliità di esternare in qualche modo i miei sentimenti, presto mi ci rivedrete".

Poi, rispondendo a una domanda di una follower che le chiedeva quale fosse stato il segreto dei suoi capelli sull'Isola, la ragazza ha rivelato: "Il c'è e non si vede. Scherzi a parte, ho la fortuna di avere mia zia che mi supporta nella scelta e nell'acquisto di exstension e parrucche. Proprio durante l'Isola mi sono trovata davvero benissimo con le cuciture (la wig parrucca, ndr è stata cucita ed è stata super resistente). I