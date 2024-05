Isola, il segreto di Khady e Artur fa infuriare Luxuria. Il video

In alto il video con il confronto

Inizia con un'accesa discussione tra Khady e Artur la puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti. "All'inizio questo rapporto era così intenso che pensavamo ci fosse qualcosa di più ma in realtà ora sono arrivati ai ferri corti - dice Luxuria sui due naufraghi -. Vogliamo metterli uno davanti all'altro. Noi vogliamo vedere chi siete voi senza maschere e buonismi".

Prima va in onda una clip riassuntiva e poi, tornati in studio, si affrontano. La presentatrice: "Artur hai parlato di rispetto, pensi che Khady non ce l'abbia nei tuoi confronti?". "Lei è molto impulsiva a volte - dice lui-, dice cose tipo 'togliti dalle pa**e e per me è una mancanza di rispetto. Poi abbiamo anche chiarito però a me non piace quando usa questi termini".

Il segreto

Continua il confronto, Khady si difende: "A me danno fastidio i suoi atteggiamenti egoistici. Quando ti ho sbroccato è perché ho accumulato, accumulato. Tu continui però, fino a portarmi a quel punto. Ho sbagliato la maniera di pormi però di base è questo". Dario Maltese: "Abbiamo visto nella clip che Khady continua a parlare di un fantomatico segreto, vogliamo dirlo?". "Khady tu hai detto di averlo coperto per cose molte molto gravi e di averci rimesso tu", afferma la conduttrice.

La reazione di Luxuria

Ma Khady non si espone: "Non lo so.. piccolezze". "Dai ragazzi, non ci giriamo intorno però, su", dice Maltese. La conduttrice non ci sta: "Guardate che il pubblico da casa vi giudica, stiamo andando verso la finale. Possiamo essere senza peli sulla lingua? Khady, di cosa si deve vergognare?". "Dei suoi atteggiamenti", taglia corto la naufraga.

Di nuovo Luxuria: "Sai Khady, una cosa: se tu dici che lo hai protetto e poi non lo dici, non esci mica bene. Lo sai? Noi vogliamo saperlo". Ma la ragazza non vuole parlare. A cosa si stava riferendo con quelle insinuazioni?