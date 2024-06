Isola, Luxuria contro i giornali: "Prima di scriverlo, pensateci bene". A cosa si riferiva

In alto il video dell'episodio

L'Isola dei Famosi sta per volgere al termine. Tra domenica 2 e lunedì 3 giugno, infatti, si è tenuta la semifinale del reality condotto da Vladimir Luxuria, con Elenoire Casalegno inviata. Tante le sorprese: da Iva Zanicchi (per Samuel Peron) al fratello di Alvina arrivato in Honduras per un aperitivo speciale. Ma anche quella, direttamente in Honduras, di Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia, infatti, è volata fino alla playa dei naufraghi per fare una sorpresa all'amica Matilde Brandi. L'occasione è stata buona anche per Luxuria, che ne ha approfittato per mettere i puntini sulle i.

Le parole di Vladimir Luxuria

"L'amicizia è una forma di amore e lei è una grandissima amica di Matilde - ha detto Luxuria -. Ha accettato, dopo essere convolata a nozze, di volare in Honduras. Intanto, Manila, congratulazioni sei una neo-sposa radiosa. Ti è manata Matilde? Era stata invitata al tuo matrimonio". "Sì, era la damigella d'onore - ha affermato Nazzaro -. È stata un tassello mancante ma sapevo che era qui e lo faceva per la sua dignità. Noi siamo state qui sempre. Ma in maniera simbolica ecco qui il bouquet".

"Lei ti aveva fatto una promessa?", la domanda della presentatrice. "Sì, lei mi aveva fatto una promessa: 'non ci sarò al tuo matrimonio ma giuro che arriverò fino in fondo'", le parole di Nazzaro. A quel punto Luxuria ha replicato: "Io vorrei dire una cosa, fatemi togliere questo sassolino: molti giornalisti avevano detto che lei (Matilde, ndr) aveva un contratto con tempo a termine e che sarebbe andata via prima dall'Isola per venire al tuo matrimonio. Non è vero". Quindi Luxuria ha tuonato: "Lei è rimasta sull'Isola. Prima di scrivere certe cose, pensateci bene". "Come spesso accade.. grazie Vladi", ha concluso Nazzaro. Poi la sorpesa all'amica.