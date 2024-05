Isola, Luxuria costretta a intervenire: “Non sfasciamo le famiglie”

Lunedì 6 maggio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality - condotto da Vladimir Luxuria, con Elenoire Casalegno inviata e Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti - non sta ottenendo grandi ascolti. Per rialzarli, evidentemente, si è deciso di cavalcare l'onda dei litigi (che di certo non mancano). Già dall'inizio puntata, infatti, è avvenuto uno scontro. Al centro delle polemiche ci sono Samuel e Greta accusati da altri concorrenti di voler decidere tutto loro, senza ascoltare i compagni d'avventura.

Tutti contro Samuel e Greta

Pare, quindi, che si sia creato un gruppo che ci tiene molto affinché le regole vengano rispettate. Molto, forse troppo. Si tratta di Samule, Edoardo, Giulia, Matilde ed Edoardo Franco. Vezzai non ha dubbi: “A me non piacciono le imposizioni. Io sto zitta ma devono portarmi rispetto. Greta e Samuel stanno parecchio tempo e molto spesso lei interviene per suo conto.. come una segretaria. Qui ognuno deve parlare per sé”. Artur commenta: “C’è un gruppo che detta le regole, anche quando io ero il leader, impongono di fare delle cose anche quando non gli spetta.

L'insinuazione che fa sbottare Samuel

Poi prende la parola la signora Rosy, che attacca la coppia dicendo che pensnao sempre a loro stessi e facendo una insinuazione poco velata. “Stanno sempre insieme su questo talamo, con le copertine". Allora la conduttrice domanda: "C'è una tresca tra di loro?”. Samuel Peron (fidanzato con Tania Bambaci, con cui ha avuto un figlio nel 2022) non ci sta e replica: “Non vorrei che venissero insinuate cose non vere, non permetterti minimamente”. Rosy quasi ci ripensa: “Da parte sua (di Greta, ndr), non da parte tua. Ecco c’è questo letto matrimoniale..”. Peron precisa: “Ci sono delle stuoie abbandonate, siccome io dormo fuori e la mattina fa molto freddo, ho provato ad utilizzarle ed effettivamente sono funzionali. Poi Rosy se tu vuoi stare vicino al fuoco..” . Poco dopo la presentatrice prende la parola per calmare gli animi: "Talamo matrimoniale in senso metaforico, vero? Non sfasciamo le famiglie”, le parole di Luxuria. Rosy annuisce. Ma ormai la frase l'ha detta.