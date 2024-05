Isola, Luxuria a Valentina Vezzali: "Ho pianto". Lo straziante motivo (video)

In alto il video toccante di Valentina Vezzali

Quasi sul finire della puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri 6 maggio, al momento delle nomition, Valentina Vezzali è stata la protagonista di un momento toccante: quello del racconto della morte del padre. La conduttrice, prima di mandare in onda il filmato di Valentina Vezzali, ammette: "Mi hai fatto piangere, mi hai commossa. Questo è il bello dell’Isola.. risentiamo il racconto".

Lo straziante ricordo di Valentina Vezzali

In una clip della settimana appena trasmessa, la sportiva esordisce: "Sta tornando in me quel fuoco che ardeva mentre gareggiavo e iniziare a vincere almeno una di queste prove". Poi aggiunge: "La mia voglia di vincere nasce da una promessa che ho fatto da bambina a una persona che è sempre accanto a me: mio padre. Mio papà veniva a guardarci agli allenamenti tutte le sere, gli parlavo di quando sarei diventata una campionessa".

Quindi, purtroppo, la scomparsa: "Un giorno eravamo a Venezia, era una garetta, avevo 13 anni. Lui tossiva, chiese al maestro se sarei arrivata alle olimpiadi. Li promise di si. Una settimana dopo è morto. L’unico modo per tenermelo vicino è stato tornare in pedana subito. Sono partita per il mondiale e l ’ho vinto. Quando ho vinto l amia rima medaglia olimpica sono andata al cimitero. A papà ho promesso di affrontare ogni sfida: oggi sono qui e mi piacerebbe tantissimo vincere l’Isola per andare dritta verso la mia strada”. Tornati in diretta Vezzali commenta: “Grazie per questo regalo e voglio aggiungere che mio padre, se fosse qui, sarebbe fiero della donna che sono diventata”.