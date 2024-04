Isola dei Famosi, i look di Luxuria "controllati" dai vertici Mediaset

Vladimir Luxuria debutta oggi, lunedì 8 aprile, alla conduzione dell'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 che conosce bene essendone stata concorrente prima (e anche vincitrice), inviata poi e anche opinionista fino allo scorso anno. "Da quando mi è stata data questa grandissima opportunità ho fatto le riunioni con gli autori, ho visto i casting, sto incontrando i naufraghi. Criticatemi su tutto, ma non sull'impegno. Io quando prendo una responsabilità è fino alla fine" ha confidato l'attivista ed ex politica a qualche giorno dal debutto: "È vero, sono stata la prima deputata trans d'Europa e ora di una trasmissione importante [...] Questo dimostra un'apertura da parte dell'azienda, che c'è e c'è sempre stata. E anche dell'Italia".

Ma proprio a proposito dell'azienda, è di queste ore l'indiscrezione di Dagospia secondo cui Mediaset avrebbe rivolto alla conduttrice una richiesta particolare di tipo estetico, "un look sobrio, niente eccessi" si legge sul sito, al punto che i suoi vestiti sarebbero stati visionati e approvati dai vertici Mediaset. E forse non è un caso se la stessa Vladimir Luxuria, proprio parlando dell'abbigliamento che indosserà come presentatrice dell'Isola, a Tv Sorrisi e Canzoni abbia dichiarato che non intende stupire in tal senso: "Non si parlerà di me per i miei vestiti, non intendo sorprendere". Praticamente l'opposto dello scorso anno quando, nel ruolo di opionista accanto a Ilary Blasi, sfoggiò puntata dopo puntata abiti creati su misura e ispirati al cinema e alle dive del passato. Tutta un'altra storia, insomma.