"Mi ha tagliato con il machete", le parole shock della naufraga all'Isola dei Famosi

Parole forti, ritenute da qualcuno "esagerate". Siamo all'Isola dei Famosi 2024, il reality show di Canale 5 condotto quest'anno da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Brugnanelli opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata in Honduras. La trasmissione è iniziata da appena due giorni ma ci sono già alcune dinamiche. Al centro di esse, in particolar modo, Artùr Dainese, il modello ucraino che ha già partecipato all'Isola dei Famosi in Spagna.

Proprio questo fatto ha scaturito diverse reazioni, tanto che durante la prima puntata (quella di lunedì 8 aprile) è stato nominato da molti naufraghi. Poi, rientrati sulla spiaggia, si sono scagliati contro di lui definendolo "arrogante" e "furbo". Attenzione a unirsi tutti contro uno, perché ciò potrebbe rafforzare molto il naufrago solo. La storia dei reality lo dimostra. Ad ogni modo, proprio Dainese è il co-protagonista di un siparietto che gira su Twitter (o X) e che qui viene riportato.

"Mi ha tagliato con il machete" le parole (troppo) forti di Greta

Appena tornati dalla puntata, i naufraghi hanno provato ad accendere il fuoco. Quindi hanno cercato degli oggetti e dei materiali idonei per far partire la prima scintilla. Ma a un certo punto è accaduto qualcosa di inaspettato. Hanno trovato un box con la prima comunicazione dallo spirito dell'Isola. Greta, la leader, ha letto: "Naufraghi, benvenuti a Playa Coco. Questa cassa contiene lo strettissimo necessario per la vostra permaneneza, oltra al cibo per i prossimi tre giorni. Vi ricordo che il leader è responsabile della gestione della dispensa e del corretto comportamento dei naufraghi. Lo spirito dell'Isola vi augura una buona sopravvivenza".

Quindi hanno aperto la cassa, trovando la pentola con il riso crudo, un telo, dei pezzetti di legno, degli ami per pescare, le lanterne e il machete. A un certo punto Greta ha affermato: "Aia!". Quindi Edoardo Stoppa è intervenuto: "Attenzione al machete, ci si fa male. Bisogna stabilire delle regole". Artùr si è scusato con la ragazza, che ha evidentemente tagliato accidentalmente: "Hai messo la mano", ha detto poi lui.

Il video

Qualcuno le ha domandato: "Già ti sei tagliata?". "Mi ha tagliato con il machete", ha replicato lei. Allora Dainese ha aggiunto: "Sì, bisogna stare attenti". Allora Greta, in confessionale, ha aggiunto su Artur: "Credo che lui, con il suo spirito da combattente, avrebbe preferito essere lui il leader, però vabbè.. lo trovo una persona furba". Stoppa, riguardo alla questione machete, ha concluso: "Troviamo un posto, facciamolo usare solo a chi sa usarlo. Stabiliamo un posto e lo mettiamo lì, in verticale. Ok?". Ad ogni modo pare che Greta stia bene e che non sia successo nulla di grave. Probabilmente tra i due c'è un certo astio e alcune situazioni vengono ingigantite.