Isola, Matilde Brandi cade in diretta. Il video

Lunedì 6 maggio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria e con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti. A un certo punto, mentre si stava parlando del litigio tra Rosy, Greta e Khady, Matilde Brandi è caduta. Così, dal nulla, mentre si trovava seduta. I naufraghi hanno riso, per poi accertarsi che stesse bene.

La caduta di Matilde (il video)

Stessa cosa in studio: "Chi è cascata? Ah, Matilde", hanno detto. Allora Bruganelli ha ironizzato: Matilde non ce l’ho conte te.. hai sentito la mia voce e.. tutto apposto?”. Lei ha replicato: "Sì, tutto apposto”. Tra l'altro già in passato era accaduto, ad esemio al Grande Fratello, che Matilde Brandi perdesse facilmente l'equilibrio.

Di nuovo l'opinionista ha preso la parola tornando a parlare con Rosy, che ha aveva attaccato Greta poco prima: "Signora Rosanna, è facile giudicare ma tu sei arrivata dopo, hai una stazza che Greta non ha, non puoi giudicarla. Così è facile. Se io vengo domani vi batto a tutti, è normale". La puntata è proseguita poi con le altre dinamiche: prove, sfide, nomination e quant'altro. Una puntata sicuramente più movimentata rispetto alle altre. Gli ascolto premieranno?