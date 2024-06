Isola, incidente hot per Matilde Brandi: "Te**a di fuori". Il video

In alto il video della sfida con Matilde Brandi protagonista

Stasera, 2 giugno, su Canale 5 va in onda la semifinale dell'Isola di Famosi. Il reality, condotto da Vladimir Luxuria e con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti, sta per giungere al termine. Dunque è arrivato il momento di decretare i finalisti. Oltre a Edoardo Stoppa, è già stato annunciato chi è il secondo finalista. A seguire, poi, è stato decretato anche il terzo finalista. Anzi, la terza. Di chi si tratta? Di Alvina. L'unica concorrente non famosa arrivata in semifinale. La contessa è riuscita a sconfiggere Matilde Brandi, non senza qualche problema. Per Matilde.

L'incidente "hot" di Matilde Brandi

A un certo punto, mentre Matilde e Alvina stavano gareggiando, è accaduto qualcosa di inaspettato. A Matilde è uscito di fuori un capezzolo. Un incidente "hot" che ha inevitabilmente influito sull'esito della prova. "Matilde copriti un attimo", le dice la presentatrice. Matilde è furiosa: "Ragazzi però sto con il seno di fuori, non è cattiveria..". Matilde e Alvina devono affrontarsi nuovamente.

Elenoire chiede una maglietta per lei. Ma Matilde non ci sta: "Finisce qua, sto col seno di fuori. Non ce la faccio". Luxuria: "Matilde stai tranquilla è stato un incidente, è chiaro..". La ballerina è molto preccoupata: "Su tutti i social con la tetta di fuori..”, dice lei (che comunque in passato si è prestata a scatti 'bollenti'). “No assolutamente, per questo te l’ho detto subito”, cerca di rincuorarla la conduttrice. Ma Matilde perde anche la seconda sconfitta, quindi commenta: La prima avevo mezzo seno di nuovo.. e poi comunque Alvina ha 10 kg più di me, però va bene è un gioco".