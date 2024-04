Isola, grida di terrore tra le naufraghe: "Non scappate". Il video

Un giorno separa i naufraghi (e i fan) dell'Isola dei Famosi 2024 da una nuova puntata del reality, quest'anno condotto da Vladimir Luxuria e con Dario Maltese e Sonia Brugnalli opinionisti. L'inviata in Honduras è, invece, Elenoire Casalegno. È ancora presto per poter esprimere dei giudizi, ma al momento sembra che la conduzione sia stata azzeccata (anche perché Ilary Blasi, sicuramente ironica e pungente, nell'ultimo anno sembra piuttosto svogliata e annoiata).

Gli opinionisti deevono ancora prendere le misure, mentre l'inviata sembra debole. E il cast? Ci sarà tempo per valutarlo, è ancora troppo presto. Di certo non sono così "famosi". Ma magari riusciranno lo stesso a creare delle dinamiche? Vista la prima lite già scoppiata, sembra plausibile. Oltre alle liti e ai nervosismi, i naufraghi si stanno subito confrontando con paure e incontro "spaventosi". Come avvenuto di recente ad alcune naufraghe che erano andate a perlustrare la zona e sono corse via terrorizzate.

La paura delle naufraghe: il video

Alcune concorrenti donne hanno iniziato a esplorare l'Isola dove vivranno durante la permanenza nel reality di Canale 5. "Oggi abbiamo deciso di perlustrare l'Isola - ha detto Luce Selen parlando di Playa Coco -. Ci sono i funghi, non li mangio però possono essere commestibili". A un certo punto si sono sentite alcune grida di terrore, provenenti specialmente da Matilde Brandi: "Ragazze io ho paura. Continuare? Ma cosa!". Quindi si sono allontanate. Il motivo? Un serpente. Certamente non dev'essere facile ritrovarsi in una situazione del genere che, però, è del tutto probabile visto che si trovano all'Isola dei Famosi.

A parte questo episodio pauroso, come sta vivendo l'avventura sull'Isola Matilde Brandi? Lei ha detto: "Tanta euforia. Siamo tutti molto determinati per fare tutti tanto e subito. La nostra prima preoccupazione è quella di fare il fuoco. Questo posto bellissimo è piano di insetti. Intanto abbiamo preparato l'accampamento cercando di sistemare i sassi intorno alle stuoie perché ho paura che qualche serpente.. però non credo che verrà. Detto questo, è una bella emozione".

Per seguire le avventure dei naufraghi e rimanere sempre aggiornati è possibile collegarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 10:55 e alle 13:40 e poi su Italia Uno, sempre dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18. Tutti i giorni su Mediaset Extra.