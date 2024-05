Isola, naufraga scappa via piangendo: "Urlava 'siete dei pezzi di mer*a'". Chi è

In alto il confronto con Valentina Vezzali

Domenica 19 maggio, su Canale 5 torna l'Isola dei Famosi, il reality condotto da Vladimir Luxuria. La puntata si è aperta con il diffuso malcontento dei naufraghi nei confronti di Valentina Vezzali. La campionessa, durante la settimana, ha avuto un forte litigio con Alvina. A un certo punto, infatti, si è allontanata dal gruppo dopo aver chiesto che considerazione avessero gli altri di lei, "come donna, non come campionessa". Loro hanno risposto positivamente.

Ma poi, alle spalle, ne hanno parlato negativamente. Greta e Alvina, in particolar modo, si sono confrontate. La convivenza si è complicata: "Basta Alvina, stop", ha detto Valentina visibilmente scossa. A un certo punto Greta, parlando con Alvina, ha detto: "È scappata via piangendo e urlando: 'Siete dei pezzi di mer*a'".

La discussione in puntata

Luxuria chiede maggiori dettagli a Greta: “Allora, ti do atto che tu sei una che dice le cose in faccia ma ti chiedo con altrettanta schiettezza, visto che hai detto che ci sono altre persone che criticano Valentina ma non in faccia, di dirci chi sono”.

Greta replica: “Credo che Valentina abbia già avuto modo di confrontarsi con determinate persone e che abbia sentito.. non ci sono mancanze di rispetto. Abbiamo tutti un’ottima reputazione di Valentina”. Valentina interviene: “Io sono abituata a lavorare in un gruppo pur avendo fatto uno sport individuale. La mia decisione di isolarmi dopo la puntata della settimana scorsa era dovuta al fatto che avevo bisogno di riflettere perché avevo avuto delle discussioni. Greta ha un carattere molto forte, è una prima donna e ha una visione della vita completamente diversa dalla mia. Proviamo rispetto reciprocamente, però, nel momento in cui pesco un pesce e grido di gioia e lei mi dice che sono infantile.. io se esprimo una mia emozione non faccio male a nessuno, né se piango né se gioisco. Perché non mi vogliono sull’Isola? Perché sono una persona ingombrante”.

Samuel commenta: “Valentina mi coinvolge sempre nelle sue dinamiche. Io lo avevo detto quello che pensavo, ho cercato di farglielo capire. Ma non posso dire a una persona solo quello che si vuole sentir dire”. Sonia Bruganelli commenta: “Mi sembra, Valentina, che tu abbia la necessità continua di conferme e questo mi fa strano perché tu sei arrivata come una papabile leader là dentro e invece stai patendo questo presunto ruolo e invece non hai riscontro.

Quello che dice Samuel in parte è vero: vuoi sempre opinioni e conferme ma se non sono come vorresti, inizi un circolo di permalosità, di allontananamento”. “Assolutamente no, ma quando mi si dice una cosa devono esserci le giustificazioni”, conclude Vezzali.