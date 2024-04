Isola dei Famosi, due nuovi naufraghi vip: chi sono

Giovedì 11 aprile, su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2024. Il reality show, condotto da Vladimir Luxuria e con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionist, si arricchisce di due nuovi naufraghi. Proprio così: dopo i naufraghi presentati durante la prima puntata e i 4 naufraghi non-vip, adesso hanno fatto il proprio ingresso due nuovi naufraghi famosi. Chi sono? E cosa hanno raccontato? Ecco i dettagli.

Chi sono i due nuovi naufraghi

A non molto dall'inizio della puntata, la presentatrice ha rivelato che ci sono due nuovi naufraghi. "Vip". Si tratta di Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi. Quindi sono andate in onda le loro clip di presentazione: "Sono nato e cresciuto nel quarteire noce di Palermo. Qui, quando io ero adolescente, era tutto difficile". Come ha iniziato a recitare? "Accompagnai il mio amico a fare un provino e mentre aspettavo Marco Risi mi scelse per fare il mio primo film. Vado all’Isola dei Famosi per capire se ancora oggi la mia grinta riesce a fuscire fuori. Per natura non amo i chiacchieroni"

Poi è il turno di Tedeschi, amante dell'arte, critico, storico e scrittore. “Sono vecchio dentro”, ha detto nella clip. Poi ha aggiunto: "Non mi piace essere simpatico, porta sempre un impegno. Cone le donne essere antipatico porta successo. Io vivo una situazione di dongiovannismo, non mi piace dire single. Non avrei mai fatto un reality, io detesto impegnarmi, costruire. Io sono un isolato. Sono demotivato, sto andando per demotivazione". L'uomo, circa un anno fa, era stato paparazzato insieme a Nina Moric. I due nuovi naufraghi, durante la serata, raggiungerannio gli altri ed entreranno a far parte ufficialmente del cast dell'Isola dei Famosi 2024.