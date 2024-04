Isola, Peppe Di Napoli "derubato e picchiato". La famiglia spiega come stanno davvero le cose

Si stava imponendo come uno dei personaggi "non vip" che creava più dinamiche all'Isola dei Famosi. Ma poi ha deciso di ritirarsi. Si tratta di Peppe Di Napoli, il pescivendolo partenopeo che ha abbandonato il reality show condotto da Vladimir Luxuria a poche puntata dall'inizio. Lo scorso 19 aprile, infatti, il programma ha comunicato: "L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Peppe Di Napoli è finita in quanto ha deciso di ritirarsi. Il televoto di questa settimana è stato chiuso, verrà riaperto con gli altri quattro Naufraghi già in Nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati". Cosa che è avvenuta, portando alla nuova eliminazione.

Quanto a Peppe, è rimasto il dispiacere dei fan che lo hanno visto andare via. Ma non solo. È anche cresciuta la proccupazione dopo che sui social serpeggiava una notizia (fortunatamente falsa e infondata) secondo cui Peppe sarebbe stato picchiato e derubato.

"Derubato e picchiato, è in ospedale", la fake news

Come riportato da Fanpage, la fake news che circolava su TikTok recitava: "Super notizia. Peppe Di Napoli derubato e picchiato in Honduras dopo l’uscita dall’Isola dei famosi. Notizia che gira da poche ore. Peppe Di Napoli ora si trova in ospedale in Honduras. Ecco spiegato il motivo della sua assenza sui social”. Tutto falso, come dichiarato dagli stessi familiari del pescivendolo. "Dopo ciò che ho visto su TikTok e i messaggi ricevuti facendomi spaventare non ho più parole. Vi voglio assicurare che non è successo niente a babbo in Honduras. Non è stato né derubato e né picchiato. È in hotel. Non preoccupatevi, ma la gente pur di fare visualizzazioni non sa che inventare", le parole che hanno smentito la vergognosa fake news diffusa sul web.

In un post su Instagram, Peppe ha spiegato di aver avuto dei problemi fisici. Poi ieri,prima della diretta su Canale 5, dalla sua Napoli ha registrato un video in cui ha detto: "Sono tornato a casa mia. L'aria di Napoli già mi ha cambiato. Grazie a tutti voi che vi siete preoccupati per me. L'anca tutto apposto, oggi sono andato a fare la radiografia. Vi voglio bene, un bacio a tutti quanti".