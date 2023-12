Le mani di Pier Silvio Berlusconi sull'Isola dei Famosi: le sue scelte anti trash (e la prima concorrente)

Pier Silvio Berlusconi sta continuando la sua operazione anti-trash. Secondo il settimanale Oggi, come svela Alberto Dandolo nella sua rubrica Non tutti sanno che, l'amministratore delegato di Mediaset non volendo più "derive trash" starebbe seguendo "un'attenta selezione dei futuri concorrenti dell'Isola dei Famosi" (reality per il quale ha da poco confermato Ilary Blasi).

Il magazine sarebbe in grado di svelare anche la prima concorrente, che sembrerebbe ufficiale, ovvero l'ex schermitrice, specializzata in fioretto, e campionessa olimpica Elisa Di Francisca. Se la concorrente verrà confermata per Pier Silvio rappresenterebbe una bella stoccata.

"L'Isola dei Famosi è in palinsesto Mediaset, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti - con queste parole Berlusconi ha confermato Blasi a fine novembre - noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo".