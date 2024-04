Isola, Pietro Fanelli si ritira. Cos'accade adesso

Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2024. A scriverlo è la stessa pagina ufficiale del programma su Facebook, oggi 26 aprile. Una notizia inaspettata, visto che il giovane "poeta" era stato mandao in un'altra isola per qualche giorno, al fine di superare una missione e ottenere una doppia ricompensa: collettiva e personale. Non aveva mostrato un grande entusiasmo (ma, avendo conosciuto il suo temperamento, non ci si aspettava una reazione tanto diversa), tuttavia aveva promesso che avrebbe lottato e sarebbe andato avanti. E invece, niente di tutto ciò. Cosa accade adesso? A rivelarlo, nello stesso post, è il programma stesso.

"Ciao ragazzi, chiedo scusa a tutti per quello che ho detto e mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro il percorso più bello del mondo - ha detto Pietro -. Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine. Non vivo questa esperienza secondo la mia interiorità. Sono contento di aver a che fare con gli altri naufraghi per un ultimo saluto".

Cos'accade adesso

l televoto è annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29. A questo punto non resta che attendere la nuova puntata.

C'è da scommettere che la conduttrice, Vladimir Luxuria, non la prenderà benissimo visto che propri durante la prima puntata si era esposta chiedendo ai naufraghi di tenere duro e non ritirarsi uno dietro l'altro. Invece Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli si sono già tirati. Oltre, ovviamente, alla squalifica di Francesco Benigno, su cui aleggia ancora un certo mistero. Appuntamento a lunedì, con tutti gli aggiornamenti del caso.