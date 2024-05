Isola, quanto guadagnano i concorrenti: "Joe Bastianich ha il cachet più alto"

Sta andando in onda in queste settimane su Canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality show è condotto da Vladimir Luxuria mentre l'inviata è Elenoire Casalegno. In studio, nelle vesti di opinionisti, ci sono Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Un'edizione non particolarmente felice, specialmente per gli ascolti.

Cosa non sta funzionando? La conduzione non è quella divertente di Ilary Blasi ma non è del tutto da buttare. Gli opinionisti? Bruganelli, al di là dei giudizi personali, funziona. Dario Maltese meno. Ma con tutta probabilità il vero problema è il cast. I veri famosi si contano sulle dita di una mano. Anzi, di mezza mano. L'unico davvero famoso si potrebbe dire che sia Joe Bastianich, il noto imprenditore attivo nel settore della ristorazione. Proprio lui, non a caso, guadagnerebbe un cachet buono.

La rivelazione di Fabrizio Corona

Gli altri? Numeri bassissimi. O almeno questo è stato quello che ha riportato l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Come riportato dal sito Biccy, Corona ha detto: "Joe Bastianich è il più famoso con il cachet più alto, ma gli altri prendono poco. Per il resto vanno sui 500 Euro lordi a settimana, altri poco più. Io ricordo la mia esperienza, ho fatto solo un reality. Ho partecipato a La fattoria facendo un contratto per restare 14 giorni, avevo il cellulare. Per restare ho preso 200.000 Euro, per stare solo 14 giorni. Oggi quella roba lì non c’è più".

Più in generale, sulla tv, Corona ha detto: "In tv hanno abbassato i cachet degli artisti, delle ospitate. Funzionava così, se io andavo a Verissimo, o ad un’altra trasmissione Mediaset, la prima volta, prendevo non so, 50.000 Euro, quello diventava un precedente. Tu per le ospitate successive, facevi i contratti in base a quello. I prezzi per le ospitate erano molto alti. Ma anche se eri conduttore con un tuo contratto, se andavi in altri programmi da ospite, quelle ospitate ti venivano pagate fior di soldi prima. Poi ad esempio, una come Belen a Tu Si Que Vales ai tempi quando è partito lo show, prendeva 20.000 Euro a puntata, poi quel programma va benissimo fa il 32% di share. Quel programma però da 20.000 Euro, oggi Mediaset te lo paga 2.000". Sarà davvero così?