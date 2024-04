Isola: eliminato, un furto, caso Benigno. Il riassunto (puntata 18 aprile)

Giovedì 18 aprile aprile si è tenuta su Canale 5 la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2024. Ovvero l'edizione condotta da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionista e Elenoire Casalegno inviata in Honduras. La puntata è stata ricca di dinamiche: sfide, prove leader, discussioni, nomination e, soprattutto, le parole di Luxuria sul "caso Francesco Benigno", il concorrente cacciato dal programma. Ecco una sintesi per chi avesse perso il programma.

La strana maglietta di Sonia Bruganelli

Innanzitutto la puntata è iniziata con Vladimir Luxuria che ha salutato gli opinionisti: Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Proprio quest'ultima indossava una curiosa t-shirt con sopra una frase particolare. A chi o a cosa si stava riferendo?

Daniele contro tutti

L'atteggiamento di Daniele Radini Tedeschi non sta piacendo agli altri concorrenti (fatta eccezione per Pietro). Durante la puntata è stato mandato in onda un filmato in cui il critico d'arte litigava con i compagni di viaggio. Poi, una volta tornati in studio, si è lasciato andare anche ad un'ambigua frase su Chiara Ferragni.

Il caso Francesco Benigno

A inizio puntata Luxuria aveva anticipato che, durante la puntata, si sarebbe parlato del "caso Francesco Benigno", ovvero il concorrente palermitano cacciato dal reality. Ed effettivamente ciò è avvenuto, con la conduttrice che ha letto un comunicato stampa, per poi lasciarsi andare a una breve riflessione personale.

Due nuovi naufraghi, il leader e le nomination

I non vip Rosanna Lodi e Sonny Olumati sono due nuovi naufarghi dell'Isola. Per il momento si trovano in un'altra isola, da soli. Anzi, insieme a Edoardo Stoppa, nominato dagli altri naufraghi come il più meritevole e quindi in grado di sostenere una missione. Approdato nella playa con Rosanna e Sonny, infatti, Stoppa dovrà costruire una imbarcazione. Solo a quel punto potrò tornare dai compagni insieme ai due nuovi arrivati e ottenere una ricompensa.

Il leader della settimana è nuovamente Samuel Peron, che ha sconfitto Matilde Brandi alla prova del fuoco.

Qui l'elenco di tutti i nominati con le relative motivazioni. Nessunae eliminazione per la puntata di giovedì. La prossima eliminazione avverrà lunedì prossimo.

Un furto

Greta ha rivelato, poco prima delle nomination, che qualcuno avrebbe rubato del cibo. Non si conoscono bene i colpevoli né la dinamica del fatto (anche se Luxuria ha rivelato che la produzione sa e che riceveranno a stretto giro un provvedimento disciplinare). Ad ogni modo pare - ma è tutto da verificare - che qualcuno abbia rubato da mangiare ai cameramen. Tra coloro che hanno mangiato il "cibo rubato" c'è Pietro, ma non si sa chi lo abbia rubato veramente. Forse Khady, anche se lei smentisce.