Isola 2024, riassunto prima puntata: nomination, leader, esordio Luxuria, le parole su Ilary Blasi

Tra lunedì 8 e martedì 9 aprile è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024. Una puntata speciale, che segna l'esordio alla conduzione di Vladimir Luxuria. Accanto a lei ci sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti. L'inviata in Honduras, invece, è Elenoire Casalegno. La struttura della puntata non si discosta molto da quella delle passate edizioni, sebbene il modo di condurre di Luxuria sia logicamente molto diverso da quello di Ilary Blasi. Ma cos'è accaduto dunque?

L'arrivo dei naufraghi e l'esordio di Luxuria

Dopo tanta attesa, Luxuria è entrata in studio accolta da un'ovazione: "Grazie, grazie benvenuti all’Isola dei Famosi versione 2024. Grazie di questo applauso sulla fiducia. Anche per me oggi è un po’ una prova, sono la prima naufraga dell’sola dei famosi va bene? Questa è una trasmissione e quindi voglio trasmettervi le emozioni che provo io quando sento questa sigla e affiorano questi ricordi. Questo è solo il primo capitolo di un film meraviglioso. Nessuno di noi ha una storia banale ma sempre qualcosa da raccontare".

Mano a mano sono stati presentati tutti i concorrenti, tra chi è arrivato in barca e chi, invece, si è lanciato dall'elicottero. Poi una sorpresa per i telespettatori (ma anche per i naufraghi). In realtà già da giorni alcuni concorrenti (non vip) si trovano sull'Isola e sono pronti a insediare i vip.

Vladimir Luxuria parla di Ilary Blasi

La presentatrice si è anche rivolta agli ex conduttori del reality, soffermandosi anche su Ilary Blasi (che lo scorso anno conduceva il programma mentre Luxuria era l'opinionista). "Prima di tutto io voglio salutare tutte coloro che mi hanno preceduto: Simona Ventura :con lei ho fatto la naufraga nel 2008. Un bacio a Nicola Savino: con lui sono stata inviata. Un abbraccio grande ad Alessia Marcuzzi che mi ha fatto fare l’opinionista. E, dulcis in fundo, la mia amica.. ieri ci siamo sentiti e so che stai lì divanata, grazie delle belle parole che mi hai detto, ciao Ilary, ciao”", le parole di Luxuria.

Le prove e il leader

Dopo le prime prove (fisiche sì, ma anche psicologiche). Per le donne vince Grea, per gli uomini Artur. Gli altri naufrghi hanno scelto Greta (non senza qualche rammarico da parte di Artur).

I nominati

Al via anche le primissime nomination: due nomi fatti dai naufraghi, uno dalla leader e l'altro dai concorrenti non famosi. Qui l'elenco completo con le motivazioni.