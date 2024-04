Isola dei Famosi, scoppia la prima lite: "Arrogante e furbo". Il video

In alto il video con il litigio

Sono trascorsi esattamente due giorni dall'inizio dell'Isola dei Famosi 2024 - edizione condotta da Luxuria e con Maltese e Bruganelli opinionista - e già è scoppiata la prima lite. Protagonista della discussione è Artùr Dainese, modello ucraino che ha già partecipato all'Isola dei Famosi spagnola. Proprio per questo, durante la prima puntata dell'Isola, è stato nominato dalla maggior parte delle persone. Secondo loro, infatti, Artur saprebbe già come muoversi. Ciò lo renderebbe un avversario insidioso. Ma non rappresenta solo un'insidia, bensì anche un vantaggio. Potrebbe, infatti, avere delle conoscenze e delle tecniche da condividere con gli altri naufraghi. Proprio su questo è nata la discussione di cui si sta parlando.

Lite all'Isola: cos'è accaduto

I naufraghi, infatti, si sono lamentati con Artur, accusandolo in buona sostanza di essere egoista e di non convividere con loro alcuni "trucchetti" che solo chi ha già partecipato al reality può conoscere. "Bisogna aprire dai buchi.. Si buca e si beve l'acqua", ha detto lui riferendosi ai cocchi. Allora Greta: "Ma ci insegni ad aprire bene un cocco? Per capire". Samuel è intervenuto: "Siccome tu hai già fatto 13 settimane di esperienza..".

Il modello ha sbottato: "Non sto giudicando nessuno. Voi mi state andando contro. Io sono avvantaggiato e quindi sono nominabile. Poi però vengo qua e devo spiegarvi le cose. Allora chiedetemele, perché quando io inizio a parlare voi mi dite: 'No, ma tu sai più di noi' e qua e là". "Lui è furbo, è venuto da una esperienza precedente e - giocandosela a modo suo - dice che la tira fuori quando interessa a lui", ha aggiunto l'ex ballerino di Ballando con le Stelle parlando "in confessionale. Non è funzionale al gruppo e alla squadra". Greta: "Lui non vuole avere un confronto. Ha la sua idea e poi invece di parlare, lui attacca ed è arrogante". Quindi ancora Artur: "Io rispondo a quello che mi dici". Se questi sono i presupposti, è probabile che se ne vedranno delle belle. Ma soprattutto è probabile che se ne parlerà domani, giovedì 11 aprile, durante la seconda puntata del reality di Canale 5.

Chi è Artùr Dainese

Artúr Dainese, modello nato a Kherson nel 1990 con origini ucraine, è giunto in Italia a 16 anni, ha iniziato a emergere nel mondo della moda grazie alla sua presenza e al suo aspetto fisico. Oltre ad essere apparso in programmi televisivi come "Temptation Island VIP 2021" e "Supervivientes 2023", è diventato un volto noto nel settore della moda, posando per marchi prestigiosi come Dolce&Gabbana. Il suo profilo Instagram, seguito attualmente da oltre 53.200 persone, è diventato una fonte di ispirazione per gli amanti della moda e dei viaggi. Oltre alla sua carriera, è noto sui social per la sua passione per lo sport e l'avventura, praticando surf, immersioni subacquee, vela, snowboard, boxe e parkour. È molto legato alla sua famiglia. Non è nota la sua situazione sentimentale.