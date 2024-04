Isola, Bruganelli perde le staffe: "Sei pagato, non ti permettere". Il video

In questo momento, su Canale 5, sta andando in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria. In Honduras, in veste di inviata, c'è Elenoire Casalegno mentre in studio ci sono Dario Maltese e Sonia Bruganelli, opinionisti. Proprio quest'ultima è stata protagonista di un siparietto in cui non le ha mandate a dire. Niente di nuovo per chi conosce il temperamento di Bruganelli, sempre pronta a esporsi e a dire la sua, anche con veemenza.

La rabbia di Sonia: il video

Si stava parlando del "furto" del pasto. Qualcuno (non si sa chi) ha rubato il cibo a un cameraman e lo ha condiviso con alcuni naufrahi. Lo ha rivelato Greta la scorsa puntata e ora si è tornati a parlarne in diretta. Ma il nome di chi ha compiuto questo gesto non è venuto fuori. Qualcuno si è molto irritato, come Matilde Brandi, che ha detto: "Esorto, chi l'ha fatto a dirlo. Onestà, essere onesti". Bruganelli: "Perdonami Khady, con quale faccia parli dopo che la scorsa puntata hai dichiarato che avevi la coscienza pulita quando poi abbiamo visto che il riso te lo sei mangiato? Perché non ce l'hai detto?".

Interviene Pietro: "Se un morto di fame ruba un pugno di riso non è giustificato dicendo che sta morendo di fame. A me fa ridere la gente che parla, parla e si diverte a guardare dei morti dei fame per la fama. Non è che se qualcuno ruba un pugno di riso è da condannare. Vergognatevi voi!". Sonia Bruganelli non ci sta e sbotta: "No no, Vladi. Perdonami. Le parole hanno un peso, quindi 'vergognatevi' non devi assolutamente permetterti di dirlo".

Quindi ancora l'opinionista durissima: "Io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì. Quindi non fare adesso quello che se ne lava le mani. Così è troppo facile, dai, su". Applausi per lei dal pubblico. Mentre Luxuria poi passa la parola a Greta, la quale però ribadisce di non sapere con precisione chi abbia rubato".