Isola, Sonia Bruganelli sorprende tutti: "Mi propongo io"

Giovedì 11 aprile, su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Vladimir Luxuria, vede come opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Proprio quest'ultima è stata protagonista di un divertente siparietto con Pietro ("il poeta") protagonista. Cos'è accaduto?

Le parole di Sonia Bruganelli

Su Playa Espinada ci sono i quattro concorrenti non vip, che tra l'altro durante la settimana hanno litigato. Luxuria si collega con loro: “Pietro, sei stanco? Ascolta: non ti va di lavorare o non vuoi stare con loro?”. “Vorrei stare con le persone che amo, mi piace vivere di leggerezza. Se mi sacrifico, non serve a niente”, risponde "il poeta". “Hai legato con la contessa, immagino che ti piacciano le donne facoltose. Contessa, potresti essere la sua mecenate?”, afferma la conduttrice. “Perché no?”, risponde la contessa ridendo.

Bruganelli prende la parola: “Credo che Pietro vada amato per com’è. Non si può aspettare che lui improvvisamente si metta a cercare il pesce, a spaccare i cocchi. Ognuno faccia il suo. Peppe (il pescivendolo, ndr), a oggi, Pietro ha costruito due cose, voi non avete né acceso il fuoco né pescato”. L'altro opinionista, Maltese, interviene: “Allora ha sbagliato trasmissione. Se ha accettato un gioco come questo dovrebbe mettersi in gioco”. Allora Brugnalli ironizza: “Se Pietro cerca una mecenate, mi propongo” e poi lo incoraggia ad andare avanti.

Di nuovo Maltese: “Però diamogli un consiglio: l’Isola è particolarmente dura, si va a casa al primo colpo. Trova un compromesso”. Lui risponde: “Io ho pianto su questa terra. Ho pianto per una donna, quel pianto è sacro. Non bisogna mercificare le emozioni, nel montaggio magari sono stato frainteso”.