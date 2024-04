Isola, Sonia Bruganelli in studio con una maglietta particolare: cosa c'è scritto

Giovedì 18 febbraio, su Canale 5 va in onda l'Isola dei Famosi. È una puntata molto attesa, specialmente per quanto riguarda il "Francesco Benigno gate". Ma l'argomento non viene affrontato immediatamente. Prima, infatti, viene dato spazio ad altre dinamiche. Specialmente una, quella con Daniele Radini Tedeschi protagonista. Ma prima, Vladimir Luxuria presenta dà il benvenuto agli opinionisti: Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Proprio lei, la (ex?) moglie di Paolo Bonolis, è la protagonista di un siparietto riguardante la simpatica maglietta che indossa.

La presentatrice lo ha fatto subito notare. Si tratta, infatti, di una t-shirt bianca con la seguente scritta: "Il buon gusto non esiste". A cosa o a chi si sta riferendo? L'opinionista si è poi esposta riguardo alle dinamiche, specialmente su Pietro e Daniele, che si stanno facendo riconoscere per il carattere particolare. "Particolare", per non dire strafottente. A seguire tutte le sfide, le nomination, due nuovi naufraghi e anche una frase su Chiara Ferragni. Proprio così, la nota imprenditrice digitale è stata inaspettata nominata durante la puntata. Ecco perché.