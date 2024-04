Isola, Sonia Bruganelli si commuove in diretta. Il video

In alto il video dalla puntata del 29 aprile

Cinica, fredda e "spietata". Talvolta così è stata definita Sonia Bruganelli, attualmente opinionista dell'Isola dei Famosi. Ma in realtà Bruganelli sa anche emozionarsi e commuoversi. Come ieri sera, durante la puntata dell'Isola andata in onda su Canale 5. Certo, non sono mancate le sue frecciatine e i pareri diretti e schietti. Ma c'è stato anche un momento in cui Sonia si è commossa e gli occhi si sono riempiti di lacrime. Ma non ha pianto, evidentemente mandando giù un magone. Di quelli pesanti.

Perché Sonia Bruganelli si è commossa

A circa metà puntata, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno l'opportunità di rivedersi e di stare insieme anche pochi secondi. In sostanza al naufargo viene data un'opportunità: può scegliere se portare ai compagni tutto il riso e non vedere la fidanzata oppure vedere la fidanzata ma più tempo si intrattiene con lei e più riso perdono. Lui sceglie una via di mezzo: la vede sì ma solo per pochi secondi.

Una volta tornato sulla spiaggia, dopo teneri baci e abbracci, la reiga inquadra Bruganelli che, con gli occhi lucidi, si tocca la fronte, visibilmente provata. Evidentemente la scena le ha fatto ricordare qualocsa di particolarmente bello e ormai lontano. Un ricordo, un momento malinconico. Una nostalgia passeggera. Poi la puntata è proseguita come sempre.