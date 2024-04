Isola, Sonia Bruganelli: "Io e Joe Bastianich insieme? No, non è abbastanza ricco"

Isola dei Famosi. Ieri, lunedì 15 aprile, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli in studio. Proprio l'opinionista, infatti, è stata protagonista di un episodio che ha fatto discutere. Anche se, in realtà, non è niente di nuovo. Insomma, nulla a cui Bruganelli non sia già ricorsa in passato. Insomma, la sua arma più forte: la "simpatia".

La frase di Bruganelli su Bastianich

Tutto è nato quando Matilde Brandi si trovava in zona nomination. L'ex showgirl romana, infatti, a un certo punto ha detto: "Joe? Mentre trasportavamo le pietre lui mi ha fatto un sacco di domande quindi un po' d'interesse ce l'ha avuto. Poi aggiungo, ma non per polemica, ma perché veramente è una cosa carina, vi vedrei bene insieme". "A chi?", ha detto l'opinionista. "A Sonia e Joe", ha detto Maltese. Allora Sonia Bruganelli ha scosso la testa: "Non è abbastanza ricco, Matilde, non ci faccio niente". "Ma che è un'agenzia matrimoniale quest'Isola? Non ho capito", ha detto la presentatrice, per poi dare la pubblicità.

La nomination poi è andata avanti: "Devo dire che sto abbastanza bene. Mi mancano i miei affetti però per il resto sono forte, al momento non sento la fame". Brandi ha deciso di nominare -- dando la seguente motivazione: "Purtroppo quello che volevo nominare ha l'immunità, quindi Pietro. Avrei nominato lui perché mi piace come ragazzo però si deve un po' dare da fare. Va bene tutto, però.. deve anche dimostrare". Poi ha aggiunto: "Fra tutti, non potendo nominare Pietro, voto Daniele perché.. non ho una vera motivazione, devo essere onesta". Quindi, andando via, è inciampata andando via. "Che è successo? Senti, d'infortuni ne abbiamo abbastanza", le parole della presentatrice in riferimento al brutto incidente di Marina.