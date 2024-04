Isola, prima concorrente si ritira. Chi è e il motivo

Ieri 8 aprile è partita l'Isola dei Famosi, il reality show condotto quest'anno da Vladimir Luxuria e con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti (l'inviata, invece, è Elenoire Casalegno). La conduttrice ha messo subito le cose in chiaro dicendo che vorrebbe un'edizione con i concorrenti in gioco dall'inizio alla fine. Insomma, senza persone che si ritirano (salvo per fatti gravi logicamente). Ma il sogno è già stato infranto. Una concorrente, infatti, si è ritirata ancora prima di iniziare il gioco. Chi è e qual è il motivo? Ecco i dettagli.

Chi è la concorrente che si è (già) ritirata

Ieri sera era stata la stessa Vladimir Luxuria a svelare il motivo dell'assenza: "Tonia ha avuto un problema di salute e non è potuta essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto". Tuttavia, stando a quanto ha appreso Fanpage durante la puntata, le persone vicine alla naufraga (approdata sì, ma che non si è vista durante la puntata in prima serata) non riuscivano a contattarla. Per questo motivo l'entourage della donna ha deciso di tranquillizzare parenti e amici attraverso un post social con un messaggio scritto dalla stessa Tonia Romano.

Il motivo del ritiro

Sulla pagina Facebook di Tonia Romano si legge: "Buongiorno sono Jack. Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia volesse fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei. Fortunatamente sembra che Tonia stia bene e questa è la cosa più importante. Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito su tutti i profili social di Tonia. Intanto vi informo che sono ancora io a gestire tutta la parte social".

Quindi la spiegazione: "Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all'Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai da sola. Li ringrazio infinitamente".

Chi è Tonia Romano

Per chi non lo sapesse, oltre ai concorrenti vip già rivelati, in Honduras ci sono 4 naufraghi non vip. Ma in teoria avrebbero dovuto essere 5. Una di loro, Tonia Romano appunto, non ci sarà. Ma chi è? Come riportato da Avellino Today, Tonia è nata ad Avellino da genitori napoletani. Ha vissuto in un piccolo paese fino all’età di 5 anni. A 18 anni si è arruolata nell’esercito e successivamente è diventata vigile del fuoco. Tonia ha un profilo Instagram che conta oltre 2400 follower.

Nella vita ha fatto anche la modella, partecipando alle selezioni regionali di Miss Mamma Italiana e ha partecipato al Calendario Miss Mamme Italiane 2017. È stata anche presentatrice e intervistatrice per eventi di tv locali e, nel 2005, ha partecipato a Uomini e Donne, lasciando però presto il programma. Stando a quanto riportato da Fanpage, infine, Tonia Romano avrebbe assistito fin da piccolina a diversi episodi di violenza da parte del padre nei confronti della madre. Episodi che purtroppo Tonia ha vissuto anche sulla propria pelle, con episodi di violenza domestica che l'hanno portata giustamente a terminare il matrimonio con l'uomo che la picchiava.