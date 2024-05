Isola dei Famosi, torna Ilary Blasi? L'indiscrezione bomba

L'Isola dei Famosi 2024 non sta raggiugendo gli obiettivi sperati. Il reality quest'anno ha subito alcune modifiche, un po' come avvenuto con il Grande Fratello. Meno trash, più serietà. Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti, l'inviata in Honduras è Elenoire Casalegno ma soprattutto a condurlo non c'è più Ilary Blasi, bensì Vladimir Luxuria. Sulla scelta e sui risultati ci si ragiongerà a mente fredda.

Una cosa però è già certa: i dati d'ascolto non brillano. L'ennesima conferma è arrivata con la puntata di ieri, 6 maggio. Va da sé che potrebbero essere sorti dei malumori tra i professionisti della casa di produzione del programma. Per chi non lo sapesse, infatti, l'Isola dei Famosi viene prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Proprio Banijay starebbe valutando di portare il programma su altre reti. Ma c'è una condizione che dev'essere rispettata: Ilary Blasi alla conduzione. O almeno questa è l'indiscrezione riportata da TvBlog. Ecco cosa scrive il sito.

L'indiscrezione su Ilary Blasi

"Si vocifera infatti di un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi. Magari con qualche vero famoso in più nel cast", scrive TvBlog. Che poi aggiunge: "Ecco che, complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, Banijay sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’ Isola dei famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi". Sarà davvero così? Di certo è presto per scoprirlo. Intanto Blasi è pronta per la nuova avventura su Canale 5, tornando in coppia con Alvin per un programma decisamente diverso rispetto ai reality show che ha condotto negli ultimi anni. Per tutto il resto, "chi vivrà, vedrà".