Isola, Valentina Vezzali cita Mussolini e Luxuria reagisce così

Sta facendo molto discutere l'uscita di Valentina Vezzali durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda domenica 19 maggio. All'inizio, infatti, si è parlati proprio di lei e in particolar modo del fatto che molte persone nel gruppo pare non la sopportino Durante la settimana, infatti, ci sono stati diversi litigi con lei protagonista. A un certo punto poi, ecco la frase "incriminata".

La frase di Valentina Vezzali e la replica di Luxuria

Alle ore 22. circa si parla anche di Khady e di cosa avrebbe detto Valentina alle spalle sugli altri. “Lo dirà se lo vorrà lei“, risponde lei. Allora la presentarice la incazal: "Che fai? Lanci il sasso e nascondi la mano? Non è bella questa cosa“. “Ha delle opinioni su Samuel e Matilde che non dice. Ha accusato Matilde di prendersi sempre i meriti davanti alle telecamere“, continua Khady.

Quindi la discussione decolla definitivamnete. "Cosa hai detto tu? Che ti dispiace aver dubitato di me. Ma sai qual è la differenza tra me e te? Che io non ho mai dubitasto di te", le parole di Brandi. Allora Luxuria: "Valentina, stai avendo tante accuse però promettimi di non mettere il broncio". La rispondella della Vezzali spiazza tutti: "Molti nemici, molto onore (una frase molto utilizzata da Benito Mussolini, diventata un suo slogan, anche se non inventata da lui, ndr)". Allora Luxuria cerca di cambiare argomentom limitandosi a dire: “No ti prego, questa cosa l'ha detta qualcuno che non era un naufrago. Vabbè lasciamo perdere“.

La reazione del web

Sul web la frase non è passata inosservata e in tanti si sono lamentati pesantemente: "Chi cita il Duce deve andare a casa", "La Vezzali ha usato una frase associata al Duce, ho sentito bene?", "C'è ancora qualcuno che crede che la Vezzali non sia fascia? fa pure le citazioni su Mussolini in un contesto come l'Isola".