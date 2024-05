Isola, Luxuria perde le staffe con Valentina Vezzali: "Infantile". Il video

In alto il video con la reazione di Luxuria

Difficilmente Vladimir Luxuria si arrabbia con i concorrenti. Ma stavolta è accaduto. Durante la puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda domenica 19 maggio, la presentarice ha letteralmente perso le staffe. Tutto è accaduto subito dopo l'eliminazione di una naufraga: Valentina Vezzali. Proprio lei, arrivata al ballotaggio finale contro Artur, è stata eliminata definitivamente del programma. Questa, infatti, la decisione del pubblico.

La reazione di Vladimir Luxuria

Una volta scoperto, Vezzali cerca di lasciare subito la palapa. Allora la conduttrice: "Valentina, ascolta.. vedo che te ne stavi scappando ma io non voglio che tu lasci l'Isola con questo spirito. Davvero. Hai fatto un percorso, è vero che ti hanno mandato in nomination ma è stato il pubblico a decidere che tu vada via, quindi non è colpa die tuoi compagni naufraghi, che ti chiedo di salutare almeno con un sorriso se non con un abbraccio".

"Vladi, io non do la colpa ai miei compagni - le parole di Vezzali -. Ringrazio anzi per questo mio percorso e il pubblico per avermi seguito. Faccio un grande in bocca al lupo e che vinca il migliore". "Scusa Valentina a me piace essere sincera: perché stavi andando via così senza salutare nessuno", afferma Luxuria. Poi stizzita aggiunge: "Eri incavolata, imbronciata. Un po' infantile: scusa, adesso lo dico. Ti ho difesa fino ad adesso". "Ho salutato, ho fatto quello che mi sentivo di fare", dice Vezzali.

"Fai come ti pare, non salutare gli altri.. adesso hai il compito di dare il bacio di giuda", dice la presentatrice mentre il gruppo si alza a salutare Valentina Vezzali, la quale chiede di fare un'eccezione e non dare il bacio di giuda (che equivale a una nomination). Ma Luxuria spiega che le regole sono regole e la invita a seguirla. Quindi Valentina bacia Greta.