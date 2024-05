Isola, Vladimir Luxuria: “Lingua depilatissima, a me piacciono le persone così”

In alto il video dalla puntata del 19 maggio

19 maggio, in via del tutto eccezionale l'Isola va in onda di domenica (e poi tornerà in onda il prossimo mercoledì). A un certo punto della puntata, si parla di Edoardo Franco. Ai naufraghi è stato chiesto quale fosse il naufrago meno meritevole per una missione complicata: cioè vivere da eremita per 24 ore senza alcun aiuto. "Questo allontamento gli ha permesso di aprire gli occhi", dice la conduttrice.

Il battibecco tra Edoardo Franco e Matilde Brandi

In onda fa il filmato del battibecco tra Edoardo, Matilde e Samuel: "Hanno paura ad esporsi, non sanno sostenere il debattito. Mi può eliminare il pubblico, non mi potete eliminare voi". Luxuria ha chiesto chiarimenti e lui ha detto: "Samuel mi ha dato le sue spiegazioni ma non le ho capite. Matilde, invece, mi è dispiaciuto che abbia colto l'attimo nel quale ne stavamo parlando". La presentatrice: "Ma perché ti hanno reputato il meno meritevole, Edoardo?".

Matilde Brandi ha detto: "Io ho detto che secondo me sia Samuel che Arthur sono molto deperiti mentre Edoardo ancora un po' di ciccetta ce l'ha". Edoardo Franco: "Ma io sto bene perché reggo di testa e non sto patendo la fame . Non sto meglio dall’altro perché peso di più. Valentina pesa pochissimo e non la sposta neanche il vento; dovevate votare il meno meritevole e non il meno debilitato".

Il commenti della conduttrice e degli opinionisti

Dario Maltese afferma: "Edoardo senti, hai cambiato idea su alcuni dei compagni di avventura? Chi è il tuo preferito adesso?". Edoardo Franco: "Io cerco di fidarmi delle persone. Io osservo molto e poi sto costruendo dei rapporti.. ma a livello di gioco mi fido di me stessso".

Poi Sonia Bruganelli: “Ciao Edoardo, ti ricordi di me? Hai detto una cosa giusta: cioè che i tre nuovi, invece di dire la loro, si sono accodati al gruppone. Mi chiedo: come mai?” Infine Luxuria: "A me piacciono le persone come te, Edoardo Franco. Mi piacciono come te, dirette, senza peli sulla lingua, con la lingua depilatissima”. Applausi in studio.