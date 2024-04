Isola, l'inizio puntata sui generis. Luxuria: "Accetto le critiche". Cos'è accaduto

Lunedì 22 aprile, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2024. A condurla c'è, come noto, Vladimir Luxuria. "Buonasera, buonasera", esordisce Luxuria. Tutti gridano il suo nome. Allora la conduttrice precisa: "Grazie, grazie.. io accetto questi applausi come tutti i complimenti che mi fanno le persone per starda. Ma io sono anche una che accetta le critiche, non snobbo quello che leggo. Le critiche costruttive per me sono consigli da tesaurizzare. Grazie perché grazie a voi posso migliorare". Parole inaspettate, con un esordio assolutamente sui generis. Perché Luxuria le ha pronunciate? A cosa si stava riferendo?

I commenti sul web

Può darsi che Vladimir Luxuria si riferisse ad alcune critiche arrivate sui social e sui giornali. La sua conduzione, secondo qualcuno, non sarebbe convincente. Ma è ovvio che è presto per esporsi in questo senso. "Veramente non si può vedere #luxuria come conduttrice. Poi di un programma che dovrebbe essere glamour! Almeno con #ilary si guardavano il vestito, il trucco... Si aspettavano le sue gaffes... #isoladeifamosi Ilary manchi", scrive qualcuno su Twitter (o X). Oppure: "Comunque Luxuria non mi piace alla conduzione.. Era meglio come opinionista".

Logicamente non tutti la pensano allo stesso modo. In molti, infatti, la difendono. Ad ogni modo la puntata è poi proseguita con le altre sfide e dinamiche. Tra queste anche una che coinvolge l'opinionista Sonia Bruganelli. Quest'ultima, commentando la vicenda del "cibo rubato", si è scagliata contro uno dei naufraghi. Senza peli sulla lingua.