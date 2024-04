Isola, Vladimir Luxuria: "Sono una dittatrice, qui dentro decido tutto io"

Sembra aver adottato un modo di condurre più diretto e schietto, sul modello "Ilary Blasi", ma con un effetto onestamente dissonante. Si sta parlando chiaramente di Vladimir Luxuria, la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2024. Durante la puntata di oggi, lunedì 29 aprile, Luxuria si è lasciata andare a più di una esternazione piuttosto diretta. A inizio puntata ma anche durante lo sviluppo della puntata stessa.

In particolar modo la presentatrice si è esposta riguardo alla sorpresa per Edoardo Stoppa. In buona sostanza, la fidanzata di Stoppa - la showgirl Juliana Moreira - è volata in Honduras per fare una sorpresa al fidanzato. Lui, però, doveva decidere: per vedere lei avrebbe dovuto rinunciare al riso per tutti.

La scelta di Stoppa e le parole di Luxuria

Elenoire Casalegno (inviata del programma) spiega: “Puoi decidere di stare del tempo con lei, ci sarà la clessidra.. ma ogni minuto corrisponderà a 500 grammi di riso. Tutta la clessidra dura 10 minuti. Quindi puoi anche scegliere di passare tre minuti. Per i primi 30 secondi non la girerò. A te la scelta”. Stoppa non sa che fare, chiede consiglio a Elenoire.

Il pubblico e la conduttrice spingono affinché Edoardo Stoppa vada dalla sua Juliana, che però gli consiglia di preservare il cibo. Per incoraggiarlo, Luxuria afferma: "Basta, sono una dittatrice, un minuto. Un minuto, vai". E Stoppa comincia a nuotare verso la fidanzata, abbracciandola e baciandola rapidamente per poi tornare alla spiaggia. Già poco prima la presentatrice aveva detto: "Decido tutto io qua dentro. Neanche chiedo agli autori, sono la padrona. 30 secondi glieli concederemo".