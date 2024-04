"Mediaset mi ha voluta non in quanto trans, ma..": Luxuria rivela il retroscena sulla conduzione dell'Isola dei Famosi

"Credo sia per merito". Parla così Vladimir Luxuria, la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi, sulle pagine di Chi Magazine. "Credo". Come se ancora non ci credesse neanche lei. Non solo. Ci tiene a precisare un fatto: "Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5. Credo di essere anche la prima in Europa. Vero, ma è anche vero che so che l'editore mi ha voluta non in quanto trans, ma perché, mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare".

Attivista, scrittrice, ex politica, attrice, opinionista, drammaturga, laureata con il massimo dei voi in "Lingue e letterature straniere" presso La Sapienza di Roma. Vladimir Luxuria ha tutte le carte in regola per condurre uno dei reality di punta della televisione italiana. Eppure, sul settimanale diretto di Alfonso Signorini, ha voluto ribadire di essere stata scelta non per la propria identità di genere ma - crede - per merito. Come se, tra l'altro, un'azienda seria come Mediaset potesse fare altrimenti.

Insomma, ai più la scelta non stupisce e non passa neanche per l'anticamera del cervello pensare che possa essere stata scelta in quanto transgender. Ma qualche malpensante potrebbe pensare altro. E allora Luxuria anticipa le critiche. Va considerato anche un aspetto: ovvero che conosce molto bene l'Isola dei Famosi. L'ha vinta nel 2008 (quando andava in onda su Rai 2), poi è stata opinionista del programma e ancora inviata. Quindi nuovamente opinionista più volte fino allo scorso anno, per l'edizione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi. Quest'ultima sostituita - come già avvenne con Alfonso Signorini al GF - dall'opinionista.

Le parole di Vladimir Luxuria

"Sto seguendo questa edizione dalla fase embrionale - ha raccontato Luxuria -. Da quando mi è stata data questa grandissima opportunità, ho fatto le riunioni con gli autori, ho visto i casting, sto incontrando i naufraghi. Criticatemi su tutto, ma non sull'impegno. Io quando prendo una responsabilità è fino alla fine. I risultati? Lo dico: è vero, sono stata la prima deputata trans d'Europa e ora di una trasmissione importante [..] questo dimostra un'apertura da parte dell'azienda, che c'è e c'è sempre stata. E anche dell'Italia".

Quindi ha aggiunto: "Mi piacerebbe - io mi sento la prima naufraga - essere giudicata per come conduco, per come entro in comunicazione con i concorrenti e con il pubblico, per come racconto le storie e per come riuscirò a tirare fuori quelle storie. I naufraghi che volano in Honduras li conosciamo per la loro carriera, per quello che hanno fatto, ma alcuni aspetti del loro carattere, io lo so, usicranno fuori in condizioni estreme". Come andrà? Appuntamento a lunedì 8 aprile, dalle 21.30 circa su Canale 5.