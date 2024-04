Isola dei Famosi, l'esordio di Luxuria alla conduzione: promossa o bocciata?

Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi, puntata 8 aprile 2024 (foto: screenshot Mediaset Play Infinity

Dopo tanta attesa, alla fine è arrivato l'esordio di Vladimir Luxuria alla conduzione dell'Isola dei Famosi 2024. Non era facile. Non tanto per l'eredità raccolta - Ilary Blasi, solitamente simpatica e divertente, nell'ultima edizione del reality show era sembrata fin troppo disinteressata e annoiata - quanto per la difficoltà di guidare un programma in prima serata, su Canale 5. Un programma che arranca in termini di ascolti (bisogna tornare al 2018 per superare la media del 20% di share) ma anche in termini di cast. Insomma, che Isola dei Famosi è se i famosi non ci sono? Eccezion fatta per 3-4 concorrenti, alcuni sono degli sconosciuti. Dovrebbero chiamarla "l'Isola per diventare Famosi", allora sì. Oppure "Saranno Famosi", come si chiamava inizialmente Amici di Maria De Filippi.

Gli ascolti e il paragone con la prima puntata dello scorso anno

Ma torniamo a Luxuria. Lei l'Isola la conosce bene. L'ha vinta da concorrente, ha fatto l'inviata, poi l'opinionista. Ora la conduce. Sa di cosa si parla, ha competenze in materia. Se a qualcuno viene da ridere, è bene ricordare che - per quanto i reality vengano snobbati da qualcuno - sono programmi televisivi con un ingente numero di persone che lavorano. Non solo. Andando in onda sul canale principale Mediaset, riveste un ruolo anche sociale e di educazione. Sì perché la tv deve educare. Per questo chi conduce ha un compito importante. Primo fra tutti - troppo disatteso negli ultimi anni - quello di far trascorrere una serata sì piacevole, ma che non deve scadere nelle volgarità e nelle oscenità.

Conduttrice promossa, opinionisti non pervenuti

Vladimir Luxuria - con Sonia Bruganelli e Dario Maltese, al momento quasi non pervenuti - ci è riuscita. O almeno questa è l'impressione che ha dato durante il primo appuntamento dell'Isola 2024, quello andato in onda ieri 8 aprile. "Impressione" sì, perché solo di impressioni si può parlare. Per esprimere un giudizio più completo, infatti, bisognerà aspettare giugno, ovvero quando il reality terminerà. Ma ad oggi le premesse sembrano buone: ieri sera Luxuria era emozionata al punto giusto. Niente gaffe, niente scivoloni di rilievo. La conduzione è stata asciutta, sobria e piacevole. Sì, a tratti noiosa. Questo va detto. Questo - ma soprattutto un cast non famoso - può aver contribuito agli ascolti bassi della puntata d'esordio. Solo 2.602.000 telespettatori, pari al 19.99% di share (lo scorso anno la prima puntata incollò davanti alla tv 2.919.000 telespettatori con il 23,33% di share). Insomma, una partenza tiepida per gli ascolti, come anche per la conduzione. Conduzione che comunque, al momento, è promossa. Voto: 6.5