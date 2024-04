Isola, Aras a Luxuria: "Signora..". Lei: "Come mi hai chiamata?". Il video

In alto il video con Ares e Luxuria protagonisti

Ieri, lunedì 15 aprile, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Vladimir Luxuria. Proprio lei è stata la protagonsita di un siparietto, logicamente in diretta. Di cosa si tratta? Scopriamo i dettagli.

Luxuria: "Come mi hai chiamata?"

Come qualcuno avrà forse notato subito, ieri sera mancavano due concorrenti. Si tratta di Ares Senol ed Edoardo Franco. Il motivo? Hanno il Covid. La scorsa puntata era già toccato a Greta (sempre insieme ad Ares). Luxuria aveva speigato che tutti gli altri naufraghi erano stati sottoposti al tampone e risultati negativi. Tuttavia, Edoardo Franco ora è positivo. Per questo entrambi non erano in Palapa con gli altri concorrenti, bensì in albergo.



"Dobbiamo spostarci per andare a vedere due persone che fino ad ora non abbiamo visto, Aras ed Edoardo - ha detto la presentatrice -. Eccoli qua, ciao. Sentite l'applauso del pubblico? Edoardo come va?". "Potrebbe andare meglio. Purtroppo sono risultato anche io positivo al Covid e, per protocollo, non posso essere sull'Isola. Non ho sintomi.. mi stavo abituando, ad avere la mia piccola dimensione e niente, non vedo l'ora di tornare dai miei compagni".

Allora la presentatrice pone ad Aras la stessa domanda e lui risponde: "Ciao signora Vladimir.. io un po' mal di testa". "Come mi ha chiamato?", si sente Luxuria a bassa voce. Poi alza il tono e chiede direttamente al naufrago: "Come mi hai chiamata Aras? Non ho capito". "Sì, corretto? Signora Vladimir", ribatte lui. La presentatrice si mette a ridere e chiede a Edoardo di dare qualche lezione di italiano all'attore turco. "Vi do una buona notizia, soprattutto a te Edoardo. Quando tornerete - spero il prima possibile - troverete qualcosa di nuovo, perché sull'Isola sono riusciti ad accendere il fuoco. Quindi tu finalmente potrai cucinare". Entrambi i concorrenti si sono detti felici della notizia e poi la puntata è proseguita con le altre dinamiche.