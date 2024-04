Isola, Vladimir Luxuria nomina in diretta Ilary Blasi: cosa ha detto

Lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024. A condurre c'è Vladimir Luxuria, all'esordio della conduzione di un programma così importante. Emozionata, anzi emozionatissima, è entrata nello studio Mediaset e si è avvicinata al pubblico ricevendo un grande applauso. A un certo punto ha nominato anche Ilary Blasi, la divertente conduttrice romana che negli anni passati ha condotto il programma mentre Luxuria era l'opinionista. Cosa ha detto? Ecco i dettagli.

Le parole di Vladimir Luxuria su Ilary Blasi (e non solo)

“Grazie, grazie benvenuti all’Isola dei Famosi versione 2024. Grazie di questo applauso sulla fiducia", ha esordito Luxuria. Poi ha aggiunto: "Anche per me oggi è un po’ una prova, sono la prima naufraga dell’sola dei famosi va bene? Questa è una trasmissione e quindi voglio trasmettervi le emozioni che provo io quando sento questa sigla e affiorano questi ricordi. Questo è solo il primo capitolo di un film meraviglioso. Nessuno di noi ha una storia banale ma sempre qualcosa da raccontare. Prima di tutto io voglio salutare tutte coloro che mi hanno preceduto: Simona Ventura :con lei ho fatto la naufraga nel 2008. Un bacio a Nicola Savino: con lui sono stata inviata. Un abbraccio grande ad Alessia Marcuzzi che mi ha fatto fare l’opinionista". Infine ha concluso: "E, dulcis in fundo, la mia amica.. ieri ci siamo sentite e so che stai lì divanata, grazie delle belle parole che mi hai detto, ciao Ilary, ciao”.

Le prime parole degli opinionisti

"Ma le emozioni non sono belle se non sono condivise. Ci sono i miei opinionisti. Sonia sei pronta?", ha detto Luxuria. Allora Sonia Brugnalli ha detto: "Sono qui prontissima, l’Isola è tutto ciò che io non vorrei vivere. Ma.. hanno voluto la bicicletta? E adesso voglio vederli pedalare". Dario Maltese, giornalista del TG5 ha detto: "Sono senza caravatta e mi sbotterò anche metaforicamente". Infine il collegamento con Elenoire Casalegno (che ha avuto anche un piccolo 'incidente hot' con il vestito davanti). "Avete visto che bellezza?", ha detto pronta per accogliere i naufraghi.