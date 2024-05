Isola, Luxuria: "Non concederti subito, come faccio io". Sonia Bruganelli reagisce così

Domenica 26 maggio, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Vladimir Luxuria, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli, è al giro di boa. La puntata odierna, grazie alla frizzante coppia Edoardo Franco - Valentina (la fidanzata), è stata più leggera e divertente. Al di là degli ascolti, dunque, si è registrato qualcosa di meglio a livello di contenuti, rispetto alle puntate precedenti.

Ad ogni modo, rimanendo su Edoardo e Valentina, i due sono stati protagonisti si una divertente sfida. Dandosi le spalle, dovevano rispondere sinceramente ad alcune domande. A un certo punto ce n'è una che riguarda il loro primo bacio. Senza sapere cosa scrivere l'altro, devono rispondere quando è stato e dove si trovavano.

Le parole di Luxuria

Entrambi scrivono "bar". Il loro primo bacio, dunque, è stato in un locale milanese. Ma le cose, per Edoardo, non sono state facilissime."Com'è stato questo bacio?", chiede Luxuria. Ma Valentina non vuole parlarne. "Lo racconto io - dice lui -. In realtà l'ha rifiutato e mi ha dato uno schiaffo ma io ci ho provato assiduamente". "Vabbè ma immagina questo che non conosci e ti arriva così..", dice Valentina. "Brava, non concederti subito, come faccio io".

Sonia Bruganelli interviene: "Cioè che non ti concedi subito". "Eh, che non mi concedo subito. Perché, cosa avevi capito? Perché hai voluto sottolinearlo", domanda la presentatrice. "Hai detto che ti concedi subito..", dice Elenoire Casalegno. "Perché il pubblico magari un po'..", dice Bruganelli. La puntata è poi proseguita con le altre dinamiche.