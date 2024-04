Isola, Luxuria rompe il silenzio sul 'caso Francesco Benigno'. Il video

In alto il video con le parole di Vladimir Luxuria

Giovedì 18 aprile, su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, per l'edizione condotta da Vladimir Luxuria. Proprio lei, la conduttrice, ha aperto la puntata parlando del "Francesco Benigno gate", ovvero il caso del naufrago cacciato dal reality. Secondo la produzione per "comportamenti non consoni". Secondo lui, invece, per motivi non fondati. Anzi, la produzione gli avrebbe anche offerto dei soldi per ritirarsi.

"Siamo al quarto capitolo, sarà una puntata molto intensa. Voglio mettere dei puntini sulle i, gli accenti dove vanno messi, i punti, le virgole e pure i punti e virgola stasera. Ma tempo al tempo”, l'esordio della presentatrice". Quindi ancora: "C’è un naufrago che non è più un naufrago dell’Isola. Ne parleremo più tardi per chiudere questa vicenda". Quindi si è andati avanti con le altre sfide e dinamiche fino a quando, a un certo punto, Luxuria ha preso la parola e ha affrontato l'argomento, dapprima leggendo un comunicato. Poi dicendo la sua opinione.

Le parole di Luxuria

"Come sapete Francesco Benigno non è più un naufrago di questa edizione a causa di comportamenti ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento, Un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire. Un episodio, in particolare, ha reso necessario il suo allontanamento: un comportamento inaccettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla playa. Abbiamo deciso di non mostare le immagini di questo episodio per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile", le parole di Luxuria. Applausi in studio.

Poi la conduttrice: "Quello che ho letto era un comunicato, poi vorrei dire qualcosa di mio. Io questa scena l'ho vista. Sull'Isola si litiga, si può discutere ma non si può trascendere. Penso che il fatto che noi non mostriamo queste scene, per niente esemplari ve lo assicuro, sia un segnalo per voi da casa ma che forse anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci che non mostriamo queste immagini".